8 bin bekçi alımı için adayların gözü kulağı yapılacak olan sınavda. Bilindiği gibi Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ön başvurular alınmıştı. Şimdi adaylar 8 bin mahalle ve çarşı bekçisi alımına ilişkin sınav takvimini merak ediyor.