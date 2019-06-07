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  • Son Güncelleme: 14.06.2019 11:50

8 bin bekçi alımı için adayların gözü kulağı yapılacak olan sınavda

ve . ve çarşı bekçiliği alımına ilişkin başvuru şartları ve il il kontenjan sayıları belli oldu. Peki bekçilik sınavında hangi sorular çıkacak?

8 bin bekçi alımı için adayların gözü kulağı yapılacak olan sınavda. Bilindiği gibi Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ön başvurular alınmıştı. Şimdi adaylar 8 bin mahalle ve çarşı bekçisi alımına ilişkin sınav takvimini merak ediyor.

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