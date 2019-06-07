8 bin bekçi alımı için adayların gözü kulağı yapılacak olan sınavda. Bilindiği gibi Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ön başvurular alınmıştı. Şimdi adaylar 8 bin mahalle ve çarşı bekçisi alımına ilişkin sınav takvimini merak ediyor.
8 bin bekçi alımı için adayların gözü kulağı yapılacak olan sınavda. Bilindiği gibi Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ön başvurular alınmıştı. Şimdi adaylar 8 bin mahalle ve çarşı bekçisi alımına ilişkin sınav takvimini merak ediyor.
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