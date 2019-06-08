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  • 08.06.2019 13:07
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 13:07

8 Haziran farklı kurumlara ülke geneli nedir?

tarafından bayram tatili dönüşü personel alımlarına hız kesmeden devam ediliyor. , Türkiye Genelinde bulunan çok sayıda işletme ve kurum bünyesine en az ilköğretim mezunu olmak şartı ile güvenlik görevlisi alımı yapıyor. Başvuru yapacak adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar işletmelerin gereksinimleri doğrultusunda bulunmakta olup genel itibari ile ortak başvuru şartları haberimizde yer almaktadır. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluştur. Peki 8 Haziran İŞKUR farklı kurumlara ülke geneli nedir? ?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), en az ilkokul mezunu olmak şartı ile farklı kurumlara güvenlik görevlisi alımı yapıyor. Başvuru şartları nelerdir? Her gün çeşitli zamanlarda çeşitli karelerde özel güvenlik görevlilerini görmek hayatımızın bir parçası hailene geldi. Artık pek çok yerde özel güvenlik görevlileri ile karşılaşabiliyoruz. Bu kişiler özel güvenlik görevlisi olmadan önce birtakım eğitimlerden geçmektedirler. Özel güvenlik görevlisi olmak için belirlenmiş olan eğitimlere iştirak edilmeli ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan sınava girilmelidir. İşte Özel Güvenlik görevlisi olmak için gerekli işlemler. İŞKUR üzerinden yayımlanan güvenlik personeli alım ilanına başvuru yapmak için haberimizdeki yönergeleri takip edin

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