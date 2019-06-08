Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), en az ilkokul mezunu olmak şartı ile farklı kurumlara güvenlik görevlisi alımı yapıyor. Başvuru şartları nelerdir? Her gün çeşitli zamanlarda çeşitli karelerde özel güvenlik görevlilerini görmek hayatımızın bir parçası hailene geldi. Artık pek çok yerde özel güvenlik görevlileri ile karşılaşabiliyoruz. Bu kişiler özel güvenlik görevlisi olmadan önce birtakım eğitimlerden geçmektedirler. Özel güvenlik görevlisi olmak için belirlenmiş olan eğitimlere iştirak edilmeli ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan sınava girilmelidir. İşte Özel Güvenlik görevlisi olmak için gerekli işlemler. İŞKUR üzerinden yayımlanan güvenlik personeli alım ilanına başvuru yapmak için haberimizdeki yönergeleri takip edin