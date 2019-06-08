2019 İŞKUR istihdam seferberliği işe alım başvuru şartları nedir? SGK primi, vergi teşviki, asgari ücret desteği nasıl alınır? İstihdam seferberliği rakamlara yansımaya başladı. 5 ayda 600 bin kişi İŞKUR üzerinden işe yerleştirildi. İşverene ilave teşvik sağlayan seferberliğin açıklandığı marttan bu yana istihdam sayısı yılbaşına göre ikiye katlandı Çalışma ve İş Kurumu'nun illerde başlattığı teşvikler ve İŞKUR uygulamalarının anlatıldığı tanıtım kampanyalarıyla sayının önümüzdeki aylarda daha da artması bekleniyor. Bu ay İŞKUR tarafından genç istihdamına yönelik olarak başlatılan "Gençler İçin Sosyal Çalışma Programı" ile sigortalı çalışan sayısının daha da artması bekleniyor. İŞKUR'un talep topladığı üniversite öğrencileri bulundukları kentlerde sosyal işlerde istihdam edilirken, ilk kez sigorta girişleri de yapılacak.