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  • Son Güncelleme: 08.06.2019 10:54

2019 seferberliği başvuru şartları nedir? primi, , desteği nasıl alınır?

seferberliği kapsamında 5 ayda 600 bin kişiye üzerinden iş kapısı açıldı. "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganı ile mart ayında 2.5 milyon istihdam hedefiyle başlayan seferberlik istihdam rakamlarına yansımaya başladı. verilerine göre, ocak-mayıs dönemindeki beş ayda ilave istihdam sayısı 600 bini buldu. Ocakta 85 bin, şubatta 95 bin, martta 123 bin kişi işe alınırken, bu rakam seferberlik kapsamında iş dünyasına sağlanan teşviklerle arttı. Nisanda 125 bin kişi, mayısta da 168 bin kişi İŞKUR vasıtasıyla işe yerleştirildi. Hükümet her ilave işçi alan işverene ücret desteği, primi, , desteği, önce işbaşı eğitimi sonra istihdam teşviki gibi pek çok alanda kolaylık sağlıyor. Peki 2019 İŞKUR istihdam seferberliği başvuru şartları nedir? SGK primi, vergi teşviki, asgari ücret desteği nasıl alınır?

2019 İŞKUR istihdam seferberliği işe alım başvuru şartları nedir? SGK primi, vergi teşviki, asgari ücret desteği nasıl alınır? İstihdam seferberliği rakamlara yansımaya başladı. 5 ayda 600 bin kişi İŞKUR üzerinden işe yerleştirildi. İşverene ilave teşvik sağlayan seferberliğin açıklandığı marttan bu yana istihdam sayısı yılbaşına göre ikiye katlandı Çalışma ve İş Kurumu'nun illerde başlattığı teşvikler ve İŞKUR uygulamalarının anlatıldığı tanıtım kampanyalarıyla sayının önümüzdeki aylarda daha da artması bekleniyor. Bu ay İŞKUR tarafından genç istihdamına yönelik olarak başlatılan "Gençler İçin Sosyal Çalışma Programı" ile sigortalı çalışan sayısının daha da artması bekleniyor. İŞKUR'un talep topladığı üniversite öğrencileri bulundukları kentlerde sosyal işlerde istihdam edilirken, ilk kez sigorta girişleri de yapılacak.

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