KPSS şartsız sınavsız memur alınacak! İşte şartlar

Memur olma hayali kuran binlerce genç memur alım ilanlarını yakından takip ediyor. Nisan ayı içerisinde bir çok kamu kurumu alım yapacak. Devlet Personel Başkanlığı üzerinden 2019 Nisan ayına ait ilanlar duyuruya çıktı.

KPSS'Lİ KPSS'SİZ MEMUR PERSONEL ALIMLARI:

Kamu kurumları memur kadroları için KPSS şartı arasa da bazı kurumlar KPSS şartı aramıyor. Özellikle askeri personel alımları için, bazı üniversiteler ve belediyeler için KPSS şartı aranmıyor. KPSS şartı ile memur alımı yapacak kurumlar ise adaylardan, 2017 veya 2018 yıllarında yapılmış olan kamu personeli seçme sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP94 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 60 , 70 veya 80 ve üzeri puan almış olmak şartı aranıyor.

İLKÖĞRETİM, LİSE, ÖN LİSANS VE LİSANS MEZUNU ALIM YAPILIYOR!

Kamu kurumları en az ilköğretim mezunları için ilan yayımlamış olup, lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olan adaylar başvuru yapabilecekler. Her kurum için alım yapılacak pozisyona göre belirtilen eğitim şartını taşımaları gereklidir. Lise mezunları için Ortaöğretim eğitimi veren veya buna denkliği olan olmak, Ön Lisans mezunları için iki yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak ve Lisans mezunları için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin bölümlerinden mezun olmuş olmak veya bunlara denkliği olan yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

ADAYLARDAN YAŞ ŞARTI ARANIYOR!

Nisan ayı memur personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adaylardan yaş kriteri de aranıyor. Bu bağlamda adayların mutlaka 18 yaşını tamamlamış olmaları zorunludur. Memur alımları için 35 yaşını doldurmamış olmak, Askeri personel alımları için adayların 25 yaşından ve bekçi alımları için 31 yaşından gün almamış olmaları gereklidir.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriterleri hükümlerine göre belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 27 Nisan 2019

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ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlar ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 27 Nisan 2019

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HANGİ KURUMLAR ALIM YAPACAK?

Nisan ayı içerisinde bir çok kamu kurumu alım yapacak. Buna göre farklı belediyeler, Belediye Personel alımları yapacak. Devlet kurumları, Personel Alımları, Memur Alımları, İşçi Alımları yapacak. Farklı üniversiteler ve Kurumlar ise Sözleşmeli Personel Alımları yapacaklar.