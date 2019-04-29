İŞKUR işçi alımı iş ilanları ile vatandaşları sevindirmeye devam ediyor. 27-30 Nisan arasında yayınlanan İŞKUR iş ilanlarına baktığımız zaman bir çok fırsat karşımıza çıkıyor. Yeni yayınlanan iş ilanları kapsamında onlarca sektörden yüzlerce işçi alımı yapılacak. Yapılacak olan işçi alımı ile ilgili başvurular 27 - 30 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılaması gerekiyor. Peki İŞKUR 10 bin vasıfsız işçi, barmen, temizlik işçisi alım başvuru şartları nedir? 27-30 Nisan İŞKUR işçi alımı iş ilanları sayfamızda sizlerle.