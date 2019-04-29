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  • 29.04.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 29.04.2019 09:13

10 bin vasıfsız işçi, barmen, temizlik işçisi personel alım başvuru şartları nedir?

tarafından 2019 tarihleri arasında işçi alımı için yeni iş ilanları yayınlandı. İŞKUR'den yapılan duyurularda 65 barmen, 9.680 vasıfsız işçi alımı, 251 temizlik personeli ve daha bir çok sektörden işçi alımı için yeni iş ilanları olduğu bildirildi. İstihdama (kamupersoneli.net) yönelik yapılan İŞKUR duyurularında, her ilden toplamda 46 binden fazla daimi işçi alımı yapılacağı söylendi. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılamakta olup, işçi alımı başvurularında bulunmak isteyen adayların İŞKUR'un resmi sayfasından ön kayıt olmaları gerekmektedir. Peki İŞKUR'a iş başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR kaydı nasıl yapılır?

İŞKUR işçi alımı iş ilanları ile vatandaşları sevindirmeye devam ediyor. 27-30 Nisan arasında yayınlanan İŞKUR iş ilanlarına baktığımız zaman bir çok fırsat karşımıza çıkıyor. Yeni yayınlanan iş ilanları kapsamında onlarca sektörden yüzlerce işçi alımı yapılacak. Yapılacak olan işçi alımı ile ilgili başvurular 27 - 30 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılaması gerekiyor. Peki İŞKUR 10 bin vasıfsız işçi, barmen, temizlik işçisi alım başvuru şartları nedir? 27-30 Nisan İŞKUR işçi alımı iş ilanları sayfamızda sizlerle.

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