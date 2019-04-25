İŞKUR 20 bin personel alacak! İşte başvuru şartları

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ALANYA-GAZİPAŞA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
Büro İşçisi - 1 Açık Pozisyon
ÜÇHÜYÜK SULAMA BİRLİĞİ
Su Arıza İşçisi - 1 Açık Pozisyon
TÜBİTAK -ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (UME)
Güvenlik Görevlisi (Silahlı) - 4 Açık Pozisyon
Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni - 1 Açık Pozisyon
Büro Memuru (Genel) - 1 Açık Pozisyon
Şoför (Yolcu Taşıma) - 1 Açık Pozisyon
ELAZIĞ VALİLİĞİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Beden İşçisi (Genel) - 1 Açık Pozisyon
KAYACIK SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel - 1 Açık Pozisyon
DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Sıhhi Tesisatçı - 1 Açık Pozisyon
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
Isıtma Ve Havalandırma Cihazı Operatörü - 1 Açık Pozisyon
Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri - 1 Açık Pozisyon
DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI BAŞKANLIIĞI
Büro Memuru (Genel) - 2 Açık Pozisyon
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