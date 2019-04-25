İŞKUR TCDD 356 personel alımı kura çekilişi ne zaman? Başvuru sonuçları açıklandı mı?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından nisan ayında yapılan duyuruyla birlikte 356 personel alımı yapılacağı belirtilmişti. Başvurular İŞKUR üzerinden 9-15 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Şimdi başvuru yapan adaylar İŞKUR TCDD 356 personel alımı kura çekilişi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor.

İŞKUR TCDD 356 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCDD kura çekilişi sonuçları personel alımına başvuran adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ancak henüz kura çekimi ve başvuru sonuçlarına dair bir açıklama yapılmadı. İŞKUR, kura çekilişine dair şu açıklamayı yapmıştı;

"Noter huzurunda TCDD kura çekimi 25.04.2019 tarihinde saat 10:00'da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacak.

Noter huzurunda kura çekiminde asıl olarak belirlenen kişilerin İŞKUR ilanında belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarının kontrolü, Teşekkülümüzce duyurulacak evrak teslim tarihinde yapılacak.

İşgücü taleplerine başvuru yapıp, İŞKUR'ca gönderilen listede bulunan kişilerden istenen şartları taşımayanların başvuruları kabul edilmeyecek ve sözlü sınavına alınmayacak. Başvurusu kabul edilmeyenler için tutanak düzenlenecek ve İŞKUR'a bildirilecek. Yerine varsa yedek listeden aday çağrılacak."

SÖZLÜ SINAVI BAŞARIYLA GEÇEN ADAYLARDAN HANGİ BELGELER İSTENECEK?

Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olup, işe başlatılacak adaylardan;

-Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden tarama testi yaptırılması istenecektir. (Tarama testi alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığını tespit etmek amacıyla yapılan testtir).

- Tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporunda "Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışır" ibaresi bulunacaktır. Ayrıca, Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş), Renk Muayenesi (ishihara testi yapılmış), İşitme Muayenesi (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) belirtilmiş olacak ve görme/işitme değerlendirme sonuçları sağlık kurulu raporuna eklenmiş olacaktır.

- Sözlü sınavını kazanan asıl adayların almış oldukları sağlık kurulu raporunda "Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışır" ibaresi ile görme/işitme muayeneleri hakkında istenilen değerlendirme sonuçları bulunmayanlar işe başlatılmayacaktır.

TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince grup tespiti ve psikoteknik değerlendirmesi yapılacak sanat kolları için adayların almış oldukları sağlık kurulu raporu grup belirleyicileri tarafından değerlendirilecektir. Grubu uygun olan adaylar, psikoteknik değerlendirmesine gönderilecektir. Grubu uygun olmayan adayların işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır. Psikoteknik değerlendirme sonucunda yeterli görülen adayın ataması yapılacaktır. Yetersiz görülen aday bir ay içerisinde ikinci kez psikoteknik değerlendirmeye gönderilecektir. İkinci kez yetersiz görülen adayın işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.