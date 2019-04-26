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  • 26.04.2019 16:30
  • Son Güncelleme: 26.04.2019 16:31

İŞKUR İMD mülakat sonuçları saat kaçta açıklanacak? Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması

İMD mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Mülakat sınavlarına katılan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ederken, konu ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Peki, İMD mülakat sonuçları saat kaçta açıklanacak? İŞKUR ile İMD mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?

İMD mülakat sonuçları saat kaçta açıklanacak?

İMD mülakat sonuçları için geri sayım başladı. İş ve Meslek Danışmanları (İMD) mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, adayların araştırdığı "İMD mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt verdi. Peki, İMD mülakat sonuçları saat kaçta açıklanacak? İŞKUR ile İMD mülakat sonuçları nasıl öğrenilir? İşte konu ile ilgili detaylar...

İMD MÜLAKAT SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bakan Selçuk, İMD mülakat sonuçlarının 26 Nisan'da saat 18.00'de açıklanacağını bildirdi. İMD mülakatına giren adaylar, sonuçlara İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek.

İŞ VE MESLEK DANIŞMANI SAYISI 4 BİN 799'A ULAŞTI

Atamayla birlikte Türkiye genelinde İş ve Meslek Danışmanı sayısının 4 bin 799'a ulaştığını açıklayan Bakan Selçuk, "Ataması yapılan arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum" dedi.

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