2019 İŞKUR işçi girişi yapma sayfası açıldı. Personel ve memur alım başvuruları bu sekmeden yapılıyor. İstihdam teşvikleri iş arayanların yüzünü güldürürken, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işe yerleştirmelerde rekorlara imza atıyor. 1 Ocak'tan bu yana 352 bin 379 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, istihdam hamlesini sürdürüyor. Özel sektör ile iş arayanları buluşturan İŞKUR'da halen 62 bin 556 açık iş bulunuyor. İşte İŞKUR iş ilanları sayfası - 2019 İŞKUR işçi girişi yapma - personel memur işçi alımı başvuruları nasıl yapılır?
GÜNCEL İŞKUR İŞ İLANLARI 2019
158 KİŞİ KAMU PERSONELİ DE ALINACAK
İŞKUR tarafından yapılan ilanda Nisan ayı içerisinde Kamu Hastanelerine 158 kişi kamu personeli alımı yapılacağını duyurdu. Bölümlerin çok olduğundan adaylar her ilan için ayrı ayrı sertifika istenmekte. Alım yapacak iller ve unvanlar: İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Muğla, Antalya, Konya, Yalova, Samsun. Gaziantep illeri Halkla ilişkiler, Temizlik görevlisi, Ambulans Şoförü, Tekniker, Grafiker, Tercüman, Büro işçisi, Teknisyen, Eczacı, ATT, Aşçı alımları yapılacağı ilamı yayımlandı. Adayların ortak şartları: 18 ile 40 yaşları arasında olması, sağlık probleminin bulunmaması, en az ilköğretim mezunu en çok ise lisans mezunu olması, askerlikle ilişiğinin bulunmaması, öğrenimlerine uygun ilanlara başvuru yapması gerekmektedir.
İŞTE İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI
Beden İşçisi (Genel) 9537
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 4421
Temizlik Görevlisi 2449
Satış Danışmanı / Uzmanı 2347
Makineci (Dikiş) 2213
Garson (Servis Elemanı) 2123
Güvenlik Görevlisi 1551
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1361
Reyon Görevlisi 843
Ön Muhasebeci 785
Konfeksiyon İşçisi 737
Kasiyer 730
Dokuma Konfeksiyon Makineci 712
Büro Memuru (Genel) 641
Diğer Aktörler Ve Sahne Yöneticileri 600
Bulaşıkçı (Stevard) 541
Aşçı 538
Müşteri Temsilcisi 513
Şoför-Yük Taşıma 479
Aşçı Yardımcısı 437
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 426
Servis Komisi 392
Elektrikçi (Genel) 376
Pazarlamacı 361
Paketleme işçisi 333
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 330
Cankurtaran 328
Kalite Kontrolcü 313
Beden İşçisi (Temizlik) 310
İmal İşçisi 309
Satış Temsilcisi / Plasiyer 309
Muhasebeci 281
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 271
Sekreter 271
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 270
Forklift Operatörü 269
CNC Torna Tezgahı Operatörü 259
Ütücü 256
Mutfak Görevlisi 254
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 241
Kurye 235
İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 232
Market Elemanı 232
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 228
Ambar/Depo Görevlisi 213
Elektrik Teknisyeni 200
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 200
Makine Mühendisi 195
Depo Sevkiyat Sorumlusu 175
Motosikletli Kurye 174
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 173
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 172
Çaycı 165
CNC Freze Tezgahı Operatörü 160
Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 160
Diğer Büro Memurları 156
Sevkiyat Görevlisi 153
Mekanik Bakım Onarımcısı 152
Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 147
Kalite Kontrolcü-Tekstil 145
Proses İşçisi 142
Open End Makinesi Operatörü 141
İnşaat İşçisi 138
Bahçıvan 136
Mermer İşçisi 135
Teknik Servis Elemanı 134
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı 133
Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren) 132
Ayakkabı İmalatçısı 127
Elektronik Teknisyeni 127
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 126
Büro İşçisi 125
Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı 121
Muhasebe Meslek Elemanı 120
Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi 109
Danışma Memuru 107
Elektrik-Elektronik Teknisyeni 101
Şoför (Yolcu Taşıma) 100
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 98
Grafiker 98
Teknik Ressam 98
Elektrik Teknikeri 97
Tır-Çekici Şoförü 97
Perakende Satış Elemanı (Gıda) 96
Mobilya Montajcısı 95
Metal Mamuller Montaj İşçisi 94
Okul Öncesi Öğretmeni 91
Oto Yıkama Elemanı 91
Kongre Ve Fuar Hostesi 90
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı 86
Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 86
Marangoz 84
Çamaşırcı (Genel) 83
Makine Teknikeri 83
Yazılım Destek Uzmanı 81
Tesviyeci 79
Boyacı-Metal 78
Düz Dikiş Makineci 77
Kasap 77
Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller 76
Gıda Mühendisi 76
Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü 72
Makine Bakımcı 71
Depo İşçisi (Elleçleme) 69
Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) 68
Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı 67
Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü / Serigraf 66
Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen 65
Satış Destek Personeli 65
Alüminyum Doğramacı 64
Dış Ticaret Meslek Elemanı 64
Mobilya Döşeme İşçisi 64
Mobilyacı 64
Otomotiv Elektrikçisi 64
Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) 63
Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 61
Çağrı Merkezi Elemanı 61
Bayan Kuaförü 60
İngilizce Öğretmeni 60
Kamyon Şoförü 60
Ramp Kontrol Memuru 60
Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı 59
Ahşap Mobilya İmalat Ustası 57
Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş 57
Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü 57
Endüstri Mühendisi 57
İnşaat Boyacısı/Boyacı 57
İthalat-İhracat Sorumlusu 57
Son Ütücü 57
Ambalajcı (El İle) 55
Bisküvi İmalat İşçisi 55
NC/CNC Tezgah Operatörü 55
Terzi 55
Tuğla İmal İşçisi 55
İç Giyim Konfeksiyon Makineci 54
Model Makineci (Yuvarlak Örme Hazır Giyim ve Ev Tekstili) 53
Ahşap Mobilya İmalatçısı 52
Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 52
Diğer Lastik İmalat İşçileri 51
Oda Görevlisi-Turizm 51
Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı 51
Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 50
Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko) 50
Kadın Giysileri Dikim Elemanı( Düz Dar Etek- Kadın Pantolonu-Bluz- Elbise-Fantezi Elbise) 50
Metal Pres Makinesi Operatörü 50
Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) 50
Satın Alma Sorumlusu 50
Sınıf Öğretmeni 50
Kösele Kemer İmalatçısı 49
Örgü Makinası Operatörü 49
Kimya Mühendisi 48
Piliç Kesim ve İşleme Elemanı 48
Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) 48
Gıda Teknikeri 47
Tekne Montaj İşçisi 47
E-Ticaret Meslek Elemanı 46
İlaç Üretim Operatörü 46
Kesimci (Konfeksiyon) 46
Eğitim Danışmanı 45
Kimyager 45
Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı 44
Madenci (Genel) 44
Sigortacılık Meslek Elemanı 44
Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim 44
Barmen-Barmaid 43
Beden İşçisi (İnşaat) 43
Sıvacı 43
Yazılım Mühendisi 43
Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü) 42
Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) 42
Kalite Kontrol Sorumlusu 42
Makastar-Tekstil 42
Ram Makinesi Operatörü (Tekstil) 42
Yazılım Geliştiricisi 42
Diğer Elektronik Montörleri 40
Elektrik Mühendisi 40
Hemşire 40
Şekerleme İmal İşçisi (Elle) 40
Halkla İlişkiler Görevlisi 39
Makine Nakışçısı 39
Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü 39
Bekçi 38
Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb. 38
İstihsal Teknisyeni 38
Baskı Operatörü - Tekstil 37
Bilgi İşlem Destek Sorumlusu 37
Bilgisayar Programcısı 37
Çorap Örme Makinesi Operatörü 37
Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı 37
Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 37
Matbaa İşçisi 37
Otopark Görevlisi/Vale 37
Paketleme İşçisi (Gıda) 37
Plastik Mamuller Montaj İşçisi 37
Demir Doğramacı 36
Makine Montaj İşçisi 36
Pazarlama Sorumlusu 36
Sıhhi Tesisatçı 36
Tekstil Mühendisi 36
İşletme Elektrik Bakımcısı 35
Lojistik Elemanı 35
Mutfak Şefi 35
Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı 35
Elektrik malzemesi montaj işçisi 34
Elektronik Montörü (Genel) 34
Makine Montajcısı 34
Manav 33
Plastik Enjeksiyon Sorumlusu 33
Pleksi CNC Kesim Makinesi Operatörü 33
Vinç Operatörü 33
Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) 32
CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü 32
Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim 32
İplik Temizleme İşçisi 32
Kalite Kontrolcü (Metal) 32
Kimya Teknikeri 32
Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi 32
Kumaş Paketleme İşçisi 32
Montajcı (Kurgucu) 32
Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı 32
Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları 31
Grafik Tasarımcısı 31
Mağaza Sorumlusu/şefi 31
Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci 31
Bilgisayar Mühendisi 30
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı 30
Ekmek Ustası 30
Elektrik-Elektronik Mühendisi 30
Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı 30
İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C) 30
Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı 30
Makine Teknolojisi Teknisyeni 30
Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme) 30
Dış Ticaret Uzmanı 29
Satış Görevlisi 29
Sigorta Acentesi Teknik Personeli 29
Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü 28
Metal Teknolojisi Teknisyeni 28
Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi 27
Çevre Mühendisi 27
Ekmek Dağıtım Elemanı 27
Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri) 27
CNC Lazerle Kesme Operatörü 26
Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) 26
İnşaat Teknolojisi Teknikeri 26
İş Makineleri Operatörü 26
Kamyonet Şoförü 26
Metal Kaplamacı 26
Modelist-Hazır Giyim 26
Rezervasyon Elemanı 26
Robot Kaynak Operatörü 26
Web Tasarımcısı 26
Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci) 26
Ziraat Mühendisi 26
Çocuk Gelişimcisi/ÇocukGelişim Uzmanı 25
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 25
Dökümcü 25
Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi 25
İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 25
Kalıpçı-Pres 25
Restoran Karşılama Hostesi 25
Vardiya Amiri (Genel) 25
Animatör-Eğlence Hizmetleri 24
CNC Plazma Kesim Operatörü 24
Kapalı Depo Görevlisi 24
Manikürcü-Pedikürcü 24
Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi 24
Otomotiv Montaj İşçisi 24
Üniversal Torna Tezgahı Operatörü 24
Diğer Elektrik Teknisyenleri 23
Elektrostatik Boya Operatörü 23
Masör-Masöz 23
Pide Ustası 23
Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) 23
iŞKUR, istihdam hamlesini sürdürüyor! 62 bin 556 işçi aranıyor
İstihdam teşvikleri iş arayanların yüzünü güldürürken, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işe yerleştirmelerde rekorlara imza atıyor. 1 Ocak'tan bu yana 352 bin 379 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, istihdam hamlesini sürdürüyor. Özel sektör ile iş arayanları buluşturan İŞKUR'da halen 62 bin 556 açık iş bulunuyor.
Personel alımlarında başı 9 bin 696 kişi ile beden işçileri çekerken; bunu turizm elemanı, temizlik personeli, güvenlik elemanı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, satış danışmanı gibi açık işler izliyor. 4 bin 342 turizm ve otelcilik elemanı, 2 bin 725 satış danışmanı, 2 bin 234 temizlik görevlisi, bin 166 çağrı merkezi elemanı, bin 761 garson, bin 152 güvenlik görevlisi aranıyor. İş arayanlar internetten ya da İŞKUR'a giderek başvuru yapabiliyor.
İŞKUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kamu kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine internet şubesini kullanarak; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler.
İŞKUR İŞ İLANLARININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN
İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?
İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır.
İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.
Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.
Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.
Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir.
İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır.
Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz. Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar vb bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Profil fotoğrafı eklemeniz de bu aşamada önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma olasılıklarının daha fazla olduğu görülmüştür. Ardından İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi ya da işçi ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirirler.
İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.
İŞKUR
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.
Tarihçe
II. Dünya Savaşını müteakip dönemde sosyal devlet prensibinin dünyada revaç bulması dolayısıyla Türkiye'de de bir kamu istihdam kurumu kurulması gündeme gelmiş ve 21 Ocak 1946 tarihinde 4837 sayılı kanun ile "İş ve İşçi Bulma Kurumu" adı ile bir kurum kurulmuştur. Bölge Müdürlükleri şeklinde tesis olunan İş ve İşçi Bulma Kurumu, iş arayanları ve işverenleri bir araya getirmek şeklinde özetlenebilecek olan temel istihdam hizmeti yanında özellikle 1960'lardan itibaren yoğun olarak yurt dışına işçi gönderilmesi ile ilgili görev ifa etmiştir.
Uluslararası ILO sözleşmeler gereği tamamen lağvedilmeyen ancak oldukça küçülen kurum, Soğuk Savaş sonrası dönemde gelişen 3. kuşak insan hakları anlayışının hükûmetler üzerindeki oluşturduğu etki ile reformlardan payını almıştır. 2003 yılında çıkarılan 4857 sayılı yeni İş Kanunu yanında İş ve İşçi Bulma Kurumu da 4904 sayılı kanun ile Türkiye İş Kurumu'na dönüştürülmüştür. Bu doğrultuda özellikle 2000'lerden itibaren bir sosyal politika aracı olarak çıkan işsizlik sigortası kavramının uygulamaya 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile bir İşsizlik Sigortası Fonu kurularak görevin İŞKUR'a verilmesi üzerine kurumun kayıtlı iş arayan ve işveren veri tabanları çok büyümüştür.
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