Binlerce iş arayan vatandaş İŞKUR'un güncel iş ilanlarını resmi İŞKUR internet adresinden takip ediyor. Bu bağlamda İŞKUR sürekli olarak iş ilanlarını güncellemeye devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumlarına bağlı alt birimler, özel sektör firmaları yayımladıkları personel alım ilanları ile kadrolarında bulunan personel ihtiyacını gidermeyi amaçlıyorlar. İstihdam teşvikleri kapsamında İŞKUR üzerinden yayımlanan ilan sayısı da yaz döneminin başlamasıyla 60 bin seviyesinin üzerine çıktı. İşte İŞKUR 62 bin 141 güncel iş ilanı personel alım şartları ve kontenjan detayları.