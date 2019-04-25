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  • 25.04.2019 08:58
  • Son Güncelleme: 25.04.2019 08:58

güncel iş ilanları - İŞKUR na personel memur alım başvuru şartları

güncel iş ilanları - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 farklı ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) bünyesine farklı kadrolar için ı yapılıyor. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak olup başvuru şartları ve detayları haberimizde... Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştur.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) bünyesine personel alımı yapılıyor. İzmir, Edirne, Tokat, Kırşehir, Ordu, Kırıkkale, Erzurum, Karabük, Konya, Adıyaman, Eskişehir ve Kastamonu illerine yapılacak olan işçi ve personel alımı ilanlarından işçi kadroları için KPSS şartı aranmayacak memur alımları için ise, ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak ve en az dört yıllık eğitim veren üniversitelerden mezun olmuş olmak şartları aranacak. İşte İŞKUR en az ilkokul mezunu personel memur alımı başvuru şartları ve İŞKUR güncel iş ilanları.

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