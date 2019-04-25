Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) bünyesine personel alımı yapılıyor. İzmir, Edirne, Tokat, Kırşehir, Ordu, Kırıkkale, Erzurum, Karabük, Konya, Adıyaman, Eskişehir ve Kastamonu illerine yapılacak olan işçi ve personel alımı ilanlarından işçi kadroları için KPSS şartı aranmayacak memur alımları için ise, ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak ve en az dört yıllık eğitim veren üniversitelerden mezun olmuş olmak şartları aranacak. İşte İŞKUR en az ilkokul mezunu personel memur alımı başvuru şartları ve İŞKUR güncel iş ilanları.