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  • 19.03.2019 16:25
  • Son Güncelleme: 04.04.2019 11:38

Mart ayı içerisinde KKK ve Bekçi ı yapacak mı?

2019 yılı Mart ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde belediyeler, Üniversiteler, Bakanlıklar, Başkanlıklar ve kamu kurumları iş alım ilanlarını yayınlamaya başladılar.

Kamuya binlerce personel alınacak! İşte başvuru şartları

Mart ayının artık sonuna yaklaşırken personel ve ilanları da yayınlanmaya devam ediyor. Bu ay içinde Jandarma alımı, bekçi alımı ve KKK Uzman Erbaş alım ilanları yayınlandı. İşte ayı içerisinde yapılacak olan alımı ve memur alımı yapan kurumları sizler için derledik. Ayrıca yeni mezun olmuş olanlar, eğitimini bitirmiş veya bitirmek üzere olanlar detaylara ulaşabilecek. İşte şartsız sınavsız personel memur alım başvuru şartları ve tüm detaylar

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Bekçi alımı başvuruları 18 Mart itibari ile başladı. Adaylar işlemlerini 1 Nisan tarihine kadar yapabilecekler.

Başvuru için Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden duyurulan sayfa aracılığıyla E-Devlet sayfasına yönlendirilecek olan adaylar, TC Kimlik Numarası ve E-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ön başvurularını gerçekleştirmiş olacak.

PTT PERSONEL ALIMI YAPACAK

bünyesine memur alımlarının, çok yakın zamanda başlaması beklenmektedir. PTT' nin Türkiye' nin her noktasındaki şubelerini arttıracağı, her konuma 20 dk uzaklıkta olacak şekilde PTT şubelerinin vatandaşların hizmetlerine sunulacağı ifadelerine değinilmişti. Bu durumla alakalı olarak süreç işlemeye başladı ve PTT yeni şubelerini hızlıca tesis etmeye, hizmete açmaya başladı. Bu nedenden ötürü de PTT' nin yakın zaman içerisinde bir memur alım ilanı yayımlaması beklenmektedir.

PTT'den ı müjdesi! PTT, KPSS şartı aranmaksızın bünyesine personel katacağını açıkladı . Milyonlarca bireyin beklediği güzel haber PTT'den geldi. PTT kendi içeriğinde istihdam etmek üzere 4500 TL maaşlar memur ve personel alımı yapacak.

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