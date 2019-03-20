Mart ayının artık sonuna yaklaşırken personel ve memur alım ilanları da yayınlanmaya devam ediyor. Bu ay içinde Jandarma Uzman Erbaş alımı, bekçi alımı ve KKK Uzman Erbaş alım ilanları yayınlandı. İşte 2019 Mart ayı içerisinde yapılacak olan kamu personeli alımı ve memur alımı yapan kurumları sizler için derledik. Ayrıca yeni mezun olmuş olanlar, eğitimini bitirmiş veya bitirmek üzere olanlar detaylara ulaşabilecek. İşte KPSS şartsız sınavsız personel memur alım başvuru şartları ve tüm detaylar

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Bekçi alımı başvuruları 18 Mart itibari ile başladı. Adaylar işlemlerini 1 Nisan tarihine kadar yapabilecekler.

Başvuru için Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden duyurulan sayfa aracılığıyla E-Devlet sayfasına yönlendirilecek olan adaylar, TC Kimlik Numarası ve E-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ön başvurularını gerçekleştirmiş olacak.

PTT PERSONEL ALIMI YAPACAK

PTT bünyesine memur alımlarının, çok yakın zamanda başlaması beklenmektedir. PTT' nin Türkiye' nin her noktasındaki şubelerini arttıracağı, her konuma 20 dk uzaklıkta olacak şekilde PTT şubelerinin vatandaşların hizmetlerine sunulacağı ifadelerine değinilmişti. Bu durumla alakalı olarak süreç işlemeye başladı ve PTT yeni şubelerini hızlıca tesis etmeye, hizmete açmaya başladı. Bu nedenden ötürü de PTT' nin yakın zaman içerisinde bir memur alım ilanı yayımlaması beklenmektedir.

PTT'den personel alımı müjdesi! PTT, KPSS şartı aranmaksızın bünyesine personel katacağını açıkladı . Milyonlarca bireyin beklediği güzel haber PTT'den geldi. PTT kendi içeriğinde istihdam etmek üzere 4500 TL maaşlar memur ve personel alımı yapacak.