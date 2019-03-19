Başvuru tarihlerine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımı ile ilgili açıklama yapıldığında tüm detaylar haberimizde olacak. PTT, Türkiye'nin posta örgütüdür. 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir.

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PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik yeni açıklamalarda bulundu. Dünyanın en büyük 10 posta operatörü arasına görmek için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Son iki yılda bunun için ciddi adımlar attıklarını ve atmaya devam edeceklerini belirtti. Yatırımlar ve hizmetleri çeşitliliği artacak. Bu kapsamdaki 2019 yılı içinde posta, kargo, lojistik ve e-ticaret alanlarında çalışmalar yapılacak.

PTT'nin şu ana kadar 40 bin çalışanı bulunuyordu. 2018 yılında 60 binlik açık mevcuttu. Yine 2018'de yapılan 5 bin personel alımı ile PTT çalışan sayısı 45 bine ulaştı. 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda peyderpey alım yapılmaya devam edecek.

55 bin alım da yapılınca PTT, 60 bin personel açığını tamamlamış olacak.Bu tabloda alım yapılacak sayı 5 bin gibi görünse de Afyon toplantısında yeni bir açıklama geldi. 2023 yılına kadar 5 bin personel emekli olacak. Yani 2019 itibariyle PTT'ye 60 bin personel alınacak.

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