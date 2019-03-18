İŞKUR kamu personeli alım ilanlarına başvuru şartları neler? İŞKUR üzerinden her gün onlarca özel sektör personel alım ilanı yayınlanırken, kamu personeli alım ilanları da yayınlanıyor. İş arayan ve memur olmak isteyen vatandaşlar da İŞKUR ilanlarını yakından takip ediyor. Son olarak İŞKUR üzerinden POMEM ve Bakanlıkların 123 ilanı yayınlandı. Bu ilanlar ile toplam 3 bin 680 kamu personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Peki İŞKUR POMEM ve kamu ilanlarına başvuru şartları neler? İŞKUR kamu personeli alım ilanı başvuru şartları neler? İŞKUR ile kamu personeli olunur? İşte detaylar...
İŞKUR ile kamuya 3 bin 680 personel alınacak! İŞKUR POMEM ve kamu ilanlarına başvuru şartları neler?
İŞKUR aracılığı ile binlerce vatandaş iş bulurken, on binlercesi de yayınlanacak yeni ilanları bekliyor. İŞKUR'da POMEM ve Bakanlıklara ait olan 123 yeni ilan yayınlandı. Bu ilanlar ile 3 bin 680 yeni kamu personeli alınacağı duyuruldu. Peki İŞKUR POMEM ve kamu ilanlarına başvuru şartları neler? İŞKUR kamu personeli alım ilanı başvuru şartları neler? İŞKUR ile kamu personeli olunur? İşte detaylar...
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