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  • Son Güncelleme: 25.03.2019 15:53

387 ı yapılacak! Başvuru sonuçları açıklandı mı?

ı için meraklı bekleyiş sürüyor. Büyükşehir Belediyesi memur alımı için başvuruları adaylar 6 Mart'ta btirmişti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi memur alım sonuçları tüm haberleri sayfamızda olacak.

387 memur alımı yapılacak! İşte şartlar

2019 sonuçları adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

DİYARBAKIR MEMUR ALIMI SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Kurum tarafından yapılan açıklamada, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 7-10/03/2019 tarihleri arasında belediyemiz internet adresinde ilan edileceği belirtilmişti. Ancak henüz sonuç açıklaması yapılmadı.

Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesine" www.diyarbakir.bel.tr adresinden erişebileceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

- T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.

- Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Büyükşehir Belediyesine bağlı kültür kongre merkezi hizmet binasında (Yenişehir istasyon caddesi no:65)sınav giriş belgelerinde belirtilen tarih ve saatte sözlü sınav yapılacaktır. Ayrıca itfaiye eri için sınav giriş belgelerinde belirtilen tarih ve saatte başlamak üzere uygulamalı sınav yapılacaktır.

- Sözlü sınav ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınav Konuları:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.

Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

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