Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY ve havacılığa ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Aycı, THY'nin satışına ilişkin iddiaları kesin dille yalanladı. Ayrıca Aycı, İstanbul Havalimanı'na yolcuların en az 3 saat erken gelmelerini tavsiye etti.

İşte Aycı'nın açıklamaları:

THY'NİN SATIŞ İDDİALARI SON DERECE YALAN BİR HABER

-(THY'nin satış iddialarına ilişkin) THY'nin yüzde 51'i BİST'te halka açık. Yüzde 49 blok hissesi Türkiye Varlık Fonu'na ait. Her seçim döneminde THY alınıp satılıyor. Sosyal medyada yayılıyor. Ne böyle bir görüşme var, ne böyle bir konu var. Türkiye Türk Hava Yolları'ndan memnun. Havacılığın çıtasını yükselten bir gurur markası. Satışa ilişkin görüşme dahi yok, son derece yalan bir haber. Bu konuyu çok manidar buluyorum.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN UÇUŞLAR 6 NİSAN SAAT 14'TE BAŞLAYACAK

-(Taşınma süreci) Dünyanın en büyük havalimanına taşınıyoruz. Satın almıyoruz. Yatırımcılarımız yanılmasın. Biz özellikle yeni deneyimleri yaşatacak muhteşem bir tesise taşınıyoruz. Biz şu anda bu taşınmaya hazırız. 6 Nisan saat 14'te uçuşlar İstanbul Havalimanı'ndan başlayacak. Bize en yakın taşınma bizim yarımız kadar. Bizim yarımız kadar olan da bir iki tane. Havacılık tarihinin en büyük taşınmalarından biri olacak. Biz bu taşınmayı belgesel yapacağız. Uzman bir ekiple de çalışıyoruz. Bu hikayeyi de paylaşacağız. Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçaklar yolcusuz olarak gelecek. Diğer lokasyonlarda bulunan uçaklar yolcularıyla gelecek. Taşınma sonrası bir hafta içinde tam kapasiteye çıkacağız. Yolcularımızın hoşgörüsüne sığınmamız gereken bir süre olacak. Her ayrıntıyı tek tek düşünüp test ettik.