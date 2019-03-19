2019 yılı için İŞKUR en az ilkokul mezunu personel alımı yapacak. Ankapark 20 Mart Çarşamba günü açılıyor ve İŞKUR yayınladığı ilanlarda 133 personel alacağını açıkladı. Personel alımları güvenlik görevlisi, şoför ve diğer kısımlara yapılacak. İŞKUR 133 personel ilanı başvuru şartları nedir? İşte detaylar

Ankarapark'a 133 personel alınıyor

Bilindiği üzere Ankapark 20 Mart 2019 günü halka kapılarını açacak. Yıllardır büyük bir merakla bejlenen Ankapark 'ın kurulumunun büyük bir bölümünün tamamlanması ile birlikte personel alımları başladı.

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda ANKAPARK TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ , farklı pozisyonlara personel alımı yapacağını duyurdu.

İŞKUR ANKAPARK PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI

Yukarıdaki pozisyonlara personel alımı için farklı başvuru şartları aranmaktadır. İlanlara başvuru için adayların ilkokul, lise ve üniversite mezunu olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını geçmiş olması genel şartları aranmaktadır.

Başvuru özel şartları için aşağıdaki adımları takip ederek İŞKUR ilan sayfasına gidebilirsiniz.

İŞKUR ANKAPARK PERSONEL BAŞVURU ŞEKLİ

Ankapark personel alımına başvurular İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki adımları izleyerek başvuru sayfasına gitmesi gerekmektedir.

1. Aşağıdaki linke tıklayın.

https://esube.iskur.gov.tr/

2 Açılan sayfada İş Arayan kısmından giriş yapın.

3. Giriş yaptıktan sonra İŞ İLANLARI kısmını tıklayın.

4. İş İlanlarını tıkladıktan sonra aşağıdaki ekran karşınıza çıkacaktır. Bu ekranda görüldüğü gibi İŞYERİ UNVANI yazan kısma ANKAPARK yazın ve ARA butonuna tıklayın.

ANKAPARK 2000 kişi istihdam edecek

Ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan Ankapark'ta açılış itibariyle 2000 kişi istihdam edilecek. Böylelikle ülke ekonomisi için önemli olan istihdam konusunda da 2000 çalışanı ile büyük bir katkı sağlayacak.

Kendi enerjisini kendi üretecek...

Birçok alanda rakipsiz bir proje olan Ankapark kendi enerjisini de üretecek. Açık otopark alanının tamamının üstüne yerleştirilen güneş panelleri sayesinde Ankapark, neredeyse harcadığı kadar enerjiyi güneşten, sisteme geri kazandıracak . Geliri kamuya kalacak olan enerji tesisi dünyadaki otopark üstü GESlerin en büyüğü olarak bir rekortmen.

Dev roller coaster'lardan dinazor müzesine her şey var!

'Türkiye'nin eğlencede rakipsiz projesi' olarak lanse edilen ANKAPARK'ta oyun alanlarından alışveriş & cafe bölümüne toplam 1217 adet eğlence ünitesi hizmet verecek. Bu tesisler içinde 70 bin m2'lik oyun çadırı, toplam 14 adet dev roller coaster, sinema salonları, Ankara'nın en büyük buz pisti, 30 bin kişilik konser alanı, açık & kapalı aquapark, bowling salonları, 100 bin m2'lik havuz bölümü, dinazor ormanı ve müzesi, dijital oyun salonları, yöresel lezzetlerin ve unutulmaya yüz tutmuş eserlerin sergileneceği Osmanlı Sokağı gibi alanlar olacak.12 ay boyunca sabah 10.00'dan gece 02.00'ye kadar hizmet verecek ve 7'den 70'e her yaş grubuna hitap edecek.