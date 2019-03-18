Ankara Üniversitesi 132 sözleşmeli personel alımı ilanı yayınladı. Ankara Üniversitesi'nin boş kontenjanlara yapılacak alımlar için başvuru şartları da yayınlanan ilan ile birlikte belli oldu. Peki, Ankara Üniversitesi 132 personel alımı başvuru şartları neler? Hangi kadrolara alım yapılacak? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvurular 18 Mart - 2 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adayların başvuru tarihleri içerisinde istenilen belgeler ile birlikte Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Perosnel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Beşevler/Ankara adresinde şahsem müracaat etmeleri gerekiyor.

İstenilen belgeler neler?

* Başvuru Formu (Ankara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.)

* 1 adet vesikalık fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

* Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi

* Nüfus cüzdanı fotokopisi,

* KPSS (B) grubu sonuç belgesi (internet çıktısı)

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. Başvuru sonunda KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ve yedek kazananların listesi http://personeldb.ankara.edu.tradresinden ilan edilecek.

Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Beşevler/ ANKARA adresine şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybedecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

* 2018 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak.

* Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

* Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurum tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet MemurlarıKanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

HANGİ KADROLARA PERSONEL ALINACAK?