KPSS/2 merkezi atama ne zaman, takvim açıklandı mı? Tercihler hangi tarihte yapılacak?

Merkezi yerleştirme sürecini takip eden adayların gözü ÖSYM’nin yayımlayacağı KPSS-2025/2 tercih kılavuzunda. Kamu kurum ve kuruluşlarında oluşan boş kadro ve pozisyonlara personel alımı için hazırlanan bu kılavuz adaylara tercih yapma imkanı sağlayacak.

KPSS sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte kamuya yerleşmek isteyen binlerce aday için hareketli bir süreç yeniden başlıyor. 2025 KPSS/2 merkezi atamaları yaklaşırken, tercih tarihleri konusunda resmi açıklama henüz paylaşılmadı. Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak yerleştirme takvimini beklemeyi sürdürüyor.

2025/2 Tercihleri İçin Takvim Açıklanmadı

ÖSYM, 2025/2 merkezi atamalarına ilişkin resmi tarihleri henüz duyurmadı. Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte, hangi kurumların hangi kadrolara alım yapacağı netleşecek ve adaylar tercihlerini sistem üzerinden iletebilecek.

Geçen Yıl Tercihler Ne Zaman Yapılmıştı?

KPSS-2024/2 merkezi atama tercihleri, geçtiğimiz yıl 19-26 Aralık tarihleri arasında alınmıştı. Bu nedenle 2025/2 tercih döneminin de yılın son haftalarına doğru başlaması bekleniyor. Ancak kesin tarihler, yalnızca ÖSYM'nin açıklamasıyla netleşecek.

KPSS Puan Türlerine Göre Alım Yapan Kurumlar

P1 Puan Türü ile Alım Yapan Kurumlar

P1 puan türü, Genel Yetenek testinin %70'i ve Genel Kültür testinin %30'u esas alınarak hesaplanıyor. Daha çok mühendislik mezunları ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) mezunlarının takip ettiği bu puan türü, uzmanlık ve denetim kadrolarında sıklıkla kullanılıyor.

P1 puanıyla alım yapılan bazı kadrolar şöyle:

Müfettiş Yardımcısı

Uzman Yardımcısı

Denetmen Yardımcısı

Bakanlıkların mühendislik kadroları

Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı

Merkez Bankası Uzman ve Denetçi Yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu uzmanlık kadroları

P2 Puan Türü ile Alım Yapan Kurumlar

Genel Yetenek puanının %60'ı ve Genel Kültür puanının %40'ı dikkate alınarak hesaplanan P2 puan türü, yalnızca lisans mezunları için geçerli.

P2 ile alım yapan kurumlar arasında şunlar yer alıyor:

Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcılığı

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı

İdari Hakimlik

Müfettiş Yardımcılığı kadroları

P3 Puan Türü ile Alım Yapan Kurumlar

KPSS'nin en yaygın kullanılan puan türü olan P3, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin %50-%50 oranında değerlendirilmesiyle oluşuyor. Lisans mezunlarının büyük bölümü için bu puan türü esas alınıyor ve genel memur alımlarında temel kriter olarak kullanılıyor.

P3 puanıyla alım yapan kurumlar arasında öne çıkanlar:

Sermaye Piyasası Kurulu (Uzman Yardımcısı ve Bilişim Personeli)

Vakıfbank Müfettiş Yardımcılığı

Adalet Bakanlığı ve adliyeler

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM ve Komiser Yardımcılığı)

Gümrük Muhafaza, Muayene ve Memurluk kadroları

Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi

TCDD

PTT

Devlet Su İşleri

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

SHÇEK

Eti Maden

Orman Genel Müdürlüğü

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

Makine Kimya Endüstrisi

Türk Silahlı Kuvvetleri (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Üniversitelerin personel alımları

