KPSS/2 merkezi atama ne zaman, takvim açıklandı mı? Tercihler hangi tarihte yapılacak?

KPSS Puan Türlerine Göre Alım Yapan Kurumlar

P1 Puan Türü ile Alım Yapan Kurumlar

P1 puan türü, Genel Yetenek testinin %70'i ve Genel Kültür testinin %30'u esas alınarak hesaplanıyor. Daha çok mühendislik mezunları ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) mezunlarının takip ettiği bu puan türü, uzmanlık ve denetim kadrolarında sıklıkla kullanılıyor.

P1 puanıyla alım yapılan bazı kadrolar şöyle:

Müfettiş Yardımcısı

Uzman Yardımcısı

Denetmen Yardımcısı

Bakanlıkların mühendislik kadroları

Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı

Merkez Bankası Uzman ve Denetçi Yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu uzmanlık kadroları

P2 Puan Türü ile Alım Yapan Kurumlar

Genel Yetenek puanının %60'ı ve Genel Kültür puanının %40'ı dikkate alınarak hesaplanan P2 puan türü, yalnızca lisans mezunları için geçerli.

P2 ile alım yapan kurumlar arasında şunlar yer alıyor:

Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcılığı

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı

İdari Hakimlik

Müfettiş Yardımcılığı kadroları