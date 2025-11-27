KPSS/2 merkezi atama ne zaman, takvim açıklandı mı? Tercihler hangi tarihte yapılacak?
Merkezi yerleştirme sürecini takip eden adayların gözü ÖSYM’nin yayımlayacağı KPSS-2025/2 tercih kılavuzunda. Kamu kurum ve kuruluşlarında oluşan boş kadro ve pozisyonlara personel alımı için hazırlanan bu kılavuz adaylara tercih yapma imkanı sağlayacak.
KPSS sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte kamuya yerleşmek isteyen binlerce aday için hareketli bir süreç yeniden başlıyor. 2025 KPSS/2 merkezi atamaları yaklaşırken, tercih tarihleri konusunda resmi açıklama henüz paylaşılmadı. Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak yerleştirme takvimini beklemeyi sürdürüyor.
2025/2 Tercihleri İçin Takvim Açıklanmadı
ÖSYM, 2025/2 merkezi atamalarına ilişkin resmi tarihleri henüz duyurmadı. Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte, hangi kurumların hangi kadrolara alım yapacağı netleşecek ve adaylar tercihlerini sistem üzerinden iletebilecek.
Geçen Yıl Tercihler Ne Zaman Yapılmıştı?
KPSS-2024/2 merkezi atama tercihleri, geçtiğimiz yıl 19-26 Aralık tarihleri arasında alınmıştı. Bu nedenle 2025/2 tercih döneminin de yılın son haftalarına doğru başlaması bekleniyor. Ancak kesin tarihler, yalnızca ÖSYM'nin açıklamasıyla netleşecek.
KPSS Puan Türlerine Göre Alım Yapan Kurumlar
P1 Puan Türü ile Alım Yapan Kurumlar
P1 puan türü, Genel Yetenek testinin %70'i ve Genel Kültür testinin %30'u esas alınarak hesaplanıyor. Daha çok mühendislik mezunları ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) mezunlarının takip ettiği bu puan türü, uzmanlık ve denetim kadrolarında sıklıkla kullanılıyor.
P1 puanıyla alım yapılan bazı kadrolar şöyle:
Müfettiş Yardımcısı
Uzman Yardımcısı
Denetmen Yardımcısı
Bakanlıkların mühendislik kadroları
Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı
Merkez Bankası Uzman ve Denetçi Yardımcısı
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
Sermaye Piyasası Kurulu uzmanlık kadroları
P2 Puan Türü ile Alım Yapan Kurumlar
Genel Yetenek puanının %60'ı ve Genel Kültür puanının %40'ı dikkate alınarak hesaplanan P2 puan türü, yalnızca lisans mezunları için geçerli.
P2 ile alım yapan kurumlar arasında şunlar yer alıyor:
Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcılığı
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı
İdari Hakimlik
Müfettiş Yardımcılığı kadroları
P3 Puan Türü ile Alım Yapan Kurumlar
KPSS'nin en yaygın kullanılan puan türü olan P3, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin %50-%50 oranında değerlendirilmesiyle oluşuyor. Lisans mezunlarının büyük bölümü için bu puan türü esas alınıyor ve genel memur alımlarında temel kriter olarak kullanılıyor.
P3 puanıyla alım yapan kurumlar arasında öne çıkanlar:
Sermaye Piyasası Kurulu (Uzman Yardımcısı ve Bilişim Personeli)
Vakıfbank Müfettiş Yardımcılığı
Adalet Bakanlığı ve adliyeler
Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM ve Komiser Yardımcılığı)
Gümrük Muhafaza, Muayene ve Memurluk kadroları
Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
Devlet Hava Meydanları İşletmesi
TCDD
PTT
Devlet Su İşleri
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
SHÇEK
Eti Maden
Orman Genel Müdürlüğü
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
Makine Kimya Endüstrisi
Türk Silahlı Kuvvetleri (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Üniversitelerin personel alımları