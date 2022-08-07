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    • Memur
    • 07.08.2022 11:46
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    • 07.08.2022 11:46
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    İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak | Memur alım ilanları

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Endüstri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi alım ilanı dikkat çekti.

    Bilkent Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

    İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada Endüstri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi alınacağı belirtildi.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    ÖZEL ŞARTLAR:

    Doktora tez çalışmalarını tam zamanlı olarak Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde insani yardım lojistiği ve afet sonrası bağış dağıtımında adillik alanında sürdürüyor olmak.

    Çok amaçlı optimizasyon alanında çalışıyor olmak.

    Doktora yeterlik sınavını geçmiş olmak.

    2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

    İlana gitmek için tıklayınız!

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    Haberler Memur İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak | Memur alım ilanları
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