İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak | Memur alım ilanları

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada Endüstri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi alınacağı belirtildi.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

ÖZEL ŞARTLAR:

Doktora tez çalışmalarını tam zamanlı olarak Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde insani yardım lojistiği ve afet sonrası bağış dağıtımında adillik alanında sürdürüyor olmak.

Çok amaçlı optimizasyon alanında çalışıyor olmak.

Doktora yeterlik sınavını geçmiş olmak.

2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

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