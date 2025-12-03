PODCAST CANLI YAYIN

Filtre faciası: Lerzan Mutlu’yu tanıyan yok!

Lerzan Mutlu’nun son Instagram paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Filtrenin dozunu kaçıran ünlü isim, takipçilerini şaşkına çevirdi ve sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi:
Filtre faciası: Lerzan Mutlu’yu tanıyan yok!

Sivri dili ve cesur paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık adından söz ettiren Lerzan Mutlu, son olarak Instagram hesabından paylaştığı pozuyla dikkat çekti. 48 yaşındaki sunucu ve şarkıcı, fotoğrafta kullandığı filtreyi fazla kaçırınca takipçileri onu ilk bakışta tanımakta zorlandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

💬 Sosyal Medyada Yorum Yağmuru

Ünlü ismin filtreli kareleri, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı ve kısa sürede çok sayıda yorum geldi.

Takipçilerinden bazıları, şu yorumlarda bulundu:

"Zaten güzelsin, bu kadar filtreye gerek yok"

"İlk bakışta tanıyamadım"

"Bu biraz fazla olmuş sanırım"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

👀 Takipçiler Şaşkın

441 bin takipçisi bulunan Lerzan Mutlu'nun bu paylaşımı, filtre ve photoshop kullanımı konusunda tartışmaları yeniden alevlendirdi. Ünlü isim, zaman zaman sosyal medyada fazla düzenlemeler yaptığı gerekçesiyle eleştirilse de, paylaşımının aldığı etkileşimler dikkat çekti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

🎨 Filtre ve Sosyal Medya Trendleri

Sosyal medya kullanıcıları arasında filtrelerin dozunu kaçırmak artık sıkça tartışılan bir konu. Lerzan Mutlu'nun paylaşımı da bu tartışmayı bir kez daha gündeme taşıdı. Takipçiler, doğal pozların daha çok beğeni topladığını ve filtre kullanımının sınırında olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

