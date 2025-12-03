Filtre faciası: Lerzan Mutlu’yu tanıyan yok!

Sivri dili ve cesur paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık adından söz ettiren Lerzan Mutlu , son olarak Instagram hesabından paylaştığı pozuyla dikkat çekti. 48 yaşındaki sunucu ve şarkıcı, fotoğrafta kullandığı filtreyi fazla kaçırınca takipçileri onu ilk bakışta tanımakta zorlandı.

Kaynak: Sosyal medya

💬 Sosyal Medyada Yorum Yağmuru

Ünlü ismin filtreli kareleri, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı ve kısa sürede çok sayıda yorum geldi.

Takipçilerinden bazıları, şu yorumlarda bulundu:

"Zaten güzelsin, bu kadar filtreye gerek yok"

"İlk bakışta tanıyamadım"

"Bu biraz fazla olmuş sanırım"