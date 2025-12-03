Filtre faciası: Lerzan Mutlu’yu tanıyan yok!
Lerzan Mutlu’nun son Instagram paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Filtrenin dozunu kaçıran ünlü isim, takipçilerini şaşkına çevirdi ve sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
Sivri dili ve cesur paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık adından söz ettiren Lerzan Mutlu, son olarak Instagram hesabından paylaştığı pozuyla dikkat çekti. 48 yaşındaki sunucu ve şarkıcı, fotoğrafta kullandığı filtreyi fazla kaçırınca takipçileri onu ilk bakışta tanımakta zorlandı.
💬 Sosyal Medyada Yorum Yağmuru
Ünlü ismin filtreli kareleri, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı ve kısa sürede çok sayıda yorum geldi.
Takipçilerinden bazıları, şu yorumlarda bulundu:
"Zaten güzelsin, bu kadar filtreye gerek yok"
"İlk bakışta tanıyamadım"
"Bu biraz fazla olmuş sanırım"
👀 Takipçiler Şaşkın
441 bin takipçisi bulunan Lerzan Mutlu'nun bu paylaşımı, filtre ve photoshop kullanımı konusunda tartışmaları yeniden alevlendirdi. Ünlü isim, zaman zaman sosyal medyada fazla düzenlemeler yaptığı gerekçesiyle eleştirilse de, paylaşımının aldığı etkileşimler dikkat çekti.
🎨 Filtre ve Sosyal Medya Trendleri
Sosyal medya kullanıcıları arasında filtrelerin dozunu kaçırmak artık sıkça tartışılan bir konu. Lerzan Mutlu'nun paylaşımı da bu tartışmayı bir kez daha gündeme taşıdı. Takipçiler, doğal pozların daha çok beğeni topladığını ve filtre kullanımının sınırında olması gerektiğini vurguladı.
İşte o paylaşım...