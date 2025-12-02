İkinci şans büyük aşk: İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kaya Kumarki’den romantik kutlama

2016 yılında dünyaevine giren İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kaya Kumarki, aynı yıl kızları Yemin'i kucaklarına almıştı. Ancak 2020 yılında çift yollarını ayırmıştı. Boşanmanın ardından Hacıoğlu, meslektaşları Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz ile birliktelikler yaşamış, bu ilişkiler ise nikah masasına taşınmadan sona ermişti.

Kaynak: Sosyal medya 2024 yılı itibarıyla eski eşler, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla sürpriz bir biçimde tekrar bir araya geldiklerini duyurdu. Bu ikinci şans, çiftin ilişkisine romantik bir dönemin kapısını araladı.