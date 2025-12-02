PODCAST CANLI YAYIN

İkinci şans büyük aşk: İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kaya Kumarki’den romantik kutlama

İkinci kez evlenen İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kaya Kumarki, sosyal medyada mutluluk pozları paylaşmaya devam ediyor. Kumarki, eşinin doğum gününde romantik bir mesajla aşkını ilan etti. Çiftin romantik pozu takipçilerden büyük ilgi gördü.

İkinci şans büyük aşk: İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kaya Kumarki’den romantik kutlama

2016 yılında dünyaevine giren İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kaya Kumarki, aynı yıl kızları Yemin'i kucaklarına almıştı. Ancak 2020 yılında çift yollarını ayırmıştı. Boşanmanın ardından Hacıoğlu, meslektaşları Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz ile birliktelikler yaşamış, bu ilişkiler ise nikah masasına taşınmadan sona ermişti.

2024 yılı itibarıyla eski eşler, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla sürpriz bir biçimde tekrar bir araya geldiklerini duyurdu. Bu ikinci şans, çiftin ilişkisine romantik bir dönemin kapısını araladı.

Doğum Günü Sürprizi 🎂

Son olarak Duygu Kaya Kumarki, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kutladı. Kumarki'nin mesajında yer alan ifadeler duygusal bir tablo çizdi: "Var olduğun için benim içim hep kelebek... İsmail Hacıoğlu, upuzun ömrün olsun ve ayağına tek bir taş değmesin. Kocam, seni çok seviyorum. Nice mutlu yıllar."

Sosyal Medyada İlgi Odakları 📱

Çiftin paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından sıcak yorumlar ve beğenilerle karşılandı. Takipçileri, eski eşlerin yeniden bir araya gelmesine destek verirken, doğum günü mesajındaki romantizm dikkat çekti.

