MÜYORBİR’de fırtına dinmiyor! Seçim günü yaşanan kavga ortalığı karıştırdı

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre yıllardır MÜYORBİR'in başkanlık koltuğunda oturan Burhan Şeşen , yeniden aday olmasına Demet Sağıroğlu ve Aylin Aslım tepki göstermiş ve bunun üzerine yaprak dökümü yaşanmıştı. Olaylara aldırış etmeyen sözde demokrat Şeşen, yeniden aday oldu ve yaptığı kulislerle seçimi kazandı. Ancak seçim günü büyük olaylar yaşandı. MESAM Başkanı Recep Ergül , tartışmaların perde arkasını anlattı.

MESAM Başkanı Recep Ergül (takvim.com.tr)



RAKİPLERE SALDIRIYORLAR

"Burhan Şeşen dalavereyle bir sistem kurmuş. Kriterlere uymayan, dinlemesi 10 bini bulmayan kişileri üye yapmış. Canı pahasına o koltuktan kalkmak istemiyor. Söz alan her rakibe sataşıp insanları demoralize eden bir tim kurmuş. Bundan ben de nasibimi aldım. Konuşurken, Şeşen'in 12 kişilik timi saldırıya geçti. Küfür, hakaret ve yuhalama... Bu kişilerle konuşmaya çalıştım ama yine saldırdılar. Araya girenler durumu yatıştırdı."