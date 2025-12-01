PODCAST CANLI YAYIN

MÜYORBİR'de fırtına dinmiyor! Seçim günü yaşanan kavga ortalığı karıştırdı

MÜYORBİR seçiminde tansiyon zirve yaptı. Burhan Şeşen yeniden başkan olurken, salonda küfür, yuhalama ve arbede yaşandı. MESAM Başkanı Recep Ergül, "Şeşen'in kurduğu tim konuşan herkese saldırdı" diyerek perde arkasını anlattı.

MÜYORBİR’de fırtına dinmiyor! Seçim günü yaşanan kavga ortalığı karıştırdı

MÜYORBİR seçiminde tansiyon zirve yaptı. Burhan Şeşen yeniden başkan olurken, salonda küfür, yuhalama ve arbede yaşandı. MESAM Başkanı Recep Ergül, "Şeşen'in kurduğu tim konuşan herkese saldırdı" diyerek perde arkasını anlattı.

OLAYLARA ALDIRIŞ ETMEDİ

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre yıllardır MÜYORBİR'in başkanlık koltuğunda oturan Burhan Şeşen, yeniden aday olmasına Demet Sağıroğlu ve Aylin Aslım tepki göstermiş ve bunun üzerine yaprak dökümü yaşanmıştı. Olaylara aldırış etmeyen sözde demokrat Şeşen, yeniden aday oldu ve yaptığı kulislerle seçimi kazandı. Ancak seçim günü büyük olaylar yaşandı. MESAM Başkanı Recep Ergül, tartışmaların perde arkasını anlattı.

RAKİPLERE SALDIRIYORLAR
"Burhan Şeşen dalavereyle bir sistem kurmuş. Kriterlere uymayan, dinlemesi 10 bini bulmayan kişileri üye yapmış. Canı pahasına o koltuktan kalkmak istemiyor. Söz alan her rakibe sataşıp insanları demoralize eden bir tim kurmuş. Bundan ben de nasibimi aldım. Konuşurken, Şeşen'in 12 kişilik timi saldırıya geçti. Küfür, hakaret ve yuhalama... Bu kişilerle konuşmaya çalıştım ama yine saldırdılar. Araya girenler durumu yatıştırdı."

