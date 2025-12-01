Dilan Çiçek Deniz defteri kapandı! Rafael Cemo Çetin yeni aşkıyla gecelerde yakalandı

Dilan Çiçek Deniz ile yaklaşık bir yıldır devam eden ilişkisini bitiren Çetin, ayrılık sonrası yaşanan gelişmelerle konuşulmuştu. İkilinin sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş fotoğrafları kaldırması, ayrılığı doğrulayan ilk işaret olmuştu.

(Sosyal Medya)

Ayrılık sonrası bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dilan Çiçek Deniz, kısa fakat net bir açıklamada bulunmuştu.

"Evet ilişkimiz bitti. Çok konuşmaya gerek yok. Arkadaşız. Bitmesi gereken her şey bitiyor. Keyfimiz yerinde ama. Onun dışında bir şey söylemeye gerek yok."