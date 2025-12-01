PODCAST CANLI YAYIN

Dilan Çiçek Deniz defteri kapandı! Rafael Cemo Çetin yeni aşkıyla gecelerde yakalandı

Birkaç ay önce oyuncu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz ile ilişkisini noktalayan Rafael Cemo Çetin, özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Ünlü isim Cihangir’de yeni sevgilisiyle objektiflere yakalanarak magazin camiasını hareketlendirdi.

Dilan Çiçek Deniz ile yaklaşık bir yıldır devam eden ilişkisini bitiren Çetin, ayrılık sonrası yaşanan gelişmelerle konuşulmuştu. İkilinin sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş fotoğrafları kaldırması, ayrılığı doğrulayan ilk işaret olmuştu.

Ayrılık sonrası bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dilan Çiçek Deniz, kısa fakat net bir açıklamada bulunmuştu.
"Evet ilişkimiz bitti. Çok konuşmaya gerek yok. Arkadaşız. Bitmesi gereken her şey bitiyor. Keyfimiz yerinde ama. Onun dışında bir şey söylemeye gerek yok."

Cihangir Gecelerinde Yeni Bir Sayfa

Hürriyet'in haberine göre; Rafael Cemo Çetin, önceki gece Cihangir'de yeni sevgilisiyle görüntülendi. Oldukça samimi halleriyle dikkat çeken ikili, kameraların fark edilmesiyle gergin anlar yaşadı.

Soruları yanıtsız bırakan Çetin, hızlı adımlarla uzaklaşırken, genç kadın ise tepkisini gizlemedi.
"Bunu bana yapmasanız olmaz mı? Çok sinirliyim!" diyerek gazetecilere çıkıştı.

Dilan Çiçek Deniz'in Adı da Yeni Bir Aşkla Anılmıştı

Ayrılık sonrası Dilan Çiçek Deniz'in, eski sevgilisinin yakın arkadaşı Miro Gerede Erkaya ile birlikte olduğu iddiaları magazin gündemini sarsmıştı. Hatta bu söylentilerin ardından Rafael Cemo Çetin ile Erkaya'nın kavga ettiği öne sürülmüştü.

Gündemi meşgul eden iddialar üzerine Deniz, Instagram hesabından bir açıklama yaparak tartışmalara son noktayı koymuştu.
"İsim yanlış, ben değilim ama sanırım olay doğru." Bu sözlerle olayın kendisiyle ilgili olmadığını vurgulamıştı.

