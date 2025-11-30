PODCAST CANLI YAYIN

Sıla Türkoğlu'ndan sevgilisi Ata Ayyıldız'a romantik kutlama: "Sahip olmadığım her şeyi telafi edensin"

Oyuncu Sıla Türkoğlu, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Ata Ayyıldız’ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı özel bir paylaşım ile kutladı. Bir süredir gözlerden uzak şekilde ilişkisini sürdüren Türkoğlu, İtalya’da aldığı evlilik teklifiyle zaten merak konusu olmuştu. Güzel oyuncu bu kez peş peşe paylaştığı romantik karelerle sosyal medyayı hareketlendirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sıla Türkoğlu'ndan sevgilisi Ata Ayyıldız'a romantik kutlama: "Sahip olmadığım her şeyi telafi edensin"

Türkoğlu'nun paylaşımındaki en dikkat çeken detay fotoğraflara eşlik eden içten mesajı oldu. Ünlü oyuncu, "Sen sahip olmadığım her şeyi telafi edensin. İyi ki doğdun sevgili! Her yaşında yanında olmak tek temennim" sözleriyle sevgilisine duyduğu derin bağlılığı dile getirdi.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Hem fotoğrafların doğallığı hem de notun samimiyeti, takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Hayranları Hem Çifte Hem Mesaja Odaklandı
Paylaşım sonrası sosyal medyada yoğun bir hareketlilik yaşandı. Kullanıcılar, çiftin uyumunu ve enerjisini öven yorumlar yaparken, Türkoğlu'nun aşk dolu sözleri de gündeme oturdu.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Özellikle oyuncunun duygularını açıkça ifade ettiği mesaj, hayranları tarafından "yılın en romantik doğum günü kutlaması" olarak nitelendirildi.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Sıla Türkoğlu'nun Değişimi Yeniden Gündemde
Bu romantik paylaşımların ardından oyuncunun yıllar içindeki değişimi de sosyal medyanın diline düştü.

Kariyerine adım attığı ilk dönemlerden bugüne kadar geçirdiği dönüşüm üzerine çok sayıda paylaşım yapıldı.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Takipçiler, oyuncunun hem tarzındaki gelişimi hem de ekranlarda sergilediği performansın olgunlaşmasını yorumlarda sıkça dile getirdi.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Hem Kariyeri Hem Özel Hayatıyla İlgi Odağı
Dizi projeleri ve rol aldığı yapımlarla son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından biri haline gelen Türkoğlu, özel hayatındaki mutluluğu da hayranlarıyla paylaşmaktan çekinmeyerek gündemdeki yerini sağlamlaştırdı.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Ayyıldız ile paylaştığı romantik kareler, ilişkisinin ne kadar yolunda gittiğine dair bir işaret olarak yorumlandı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'de PM ve YDK belli oluyor! Silivri Bülbülü Şaban Sevinç dokunulmazlık istiyor | Mansur Yavaş cephesinden hamle
Kredi kartında "asgari" tehlike! Milyonlar fark etmeden borç batağına sürükleniyor
CHP PM seçimlerine "meyhane" operasyonu! Yine Balıkhan... Rakı masasında dizayn | Başrolde Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba
Papa 14. Leo İstanbul'da... Türkiye temasları sürüyor! Minguzzi ailesiyle görüştü
CHP'ye "Eko"sistem ipotek koydu! Formalite kurultay "Özgür" olmayan genel başkan... Kılıçdaroğlu ve sadık vekillere ihraç tehdidi
Sibirya soğukları hızla yaklaşıyor: Meteoroloji sarı alarm verdi! Aralık ayında kar yağacak mı?
Başkan Erdoğan İlim Yayma Ödülleri’nde konuştu: Gazze’de savaş değil planlı bir yok ediş var’
Fransız kanalında panik: Zelensky yayını bomba ihbarıyla kesildi
Kadıköy'de dev derbi! Fenerbahçe - Galatasaray maçının 11'leri netleşti
325'ten 2025'e... Papa'nın İznik ziyaretine tarihsel perspektif! 'Konsil'e asıl katılanlar Doğu'daki kiliselerdi
Spor yazarları Trabzonspor'un Konyaspor zaferini değerlendirdi! "Fatih Tekke çılgınlığı"
CHP'li belediyeler yine sınıfta kaldı! Ege’yi sağanak vurunca İzmir ve Muğla'da deniz ile kara birleşti
CHP’nin linç ekibi verdiği röportaj nedeniyle eski Genel Başkanı’nı topa tuttu!
İmralı görüşmelerine sabotaj: Türkiye barış için adım attı PKK tehditle karşılık verdi
Fırtına'nın zirve inadı! Trabzonspor - Konyaspor: 3-1 | MAÇ SONUCU
CHP'de iki yılda beşinci kurultay... Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında "arınma" savaşı!
"Asrın Soykırımı: Gazze" belgeseli! A Haber hakikatin ve mazlumların sesi oldu
İlim Yayma Ödülleri 2025 sahiplerini buldu: Büyük Ödül Prof. Dr. Özcan Erel’e verildi
CANLI | KAIROS ve VIRAT Gemisi'nde son durum Bir saldırı daha! Can kaybı var mı? Ukrayna üstlendi: İşte saldırı anı
Sergen Yalçın'dan sürpriz! Beşiktaş'ın ilk 11'i netlşeşti