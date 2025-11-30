Evlilik mi geliyor? Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'den yüzüklü paylaşım

(Kaynak: Sosyal Medya) Ünlü futbolcu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda nikah planlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yapmış ve "Önce boşanayım, sonra planlamaya başlarız." ifadelerini kullanmıştı.

(Kaynak: Sosyal Medya) WANDA NARA CEPHESİNDE NELER OLUYOR? Icardi cephesinde aşk hayatı yolunda giderken, gözler eski eşi Wanda Nara'ya çevrildi. Futbol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Nara, özel yaşamıyla magazin gündemindeki yerini koruyor. Bir dönem rapçi L-Gante ile yaşadığı kısa süreli ilişkiyle adından söz ettiren Nara'nın bir süredir Arjantinli iş insanı Martín Migueles ile yakınlaştığı öne sürülüyordu.

(Kaynak: Sosyal Medya) Yabancı basında yer alan haberlerde ikilinin yaklaşık üç aydır görüştüğü iddia ediliyor, ancak Nara'nın bu konuda sessiz kalması söylentilerin güçlenmesine yol açıyordu. AŞKINI İLK KEZ AÇIKÇA GÖSTERDİ Sessizliğini bozan Wanda Nara, geçtiğimiz haftalarda yaptığı sosyal medya paylaşımında Martin Migueles'i etiketleyip kalp emojisi kullanarak iddiaları adeta doğrulamıştı.