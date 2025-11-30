PODCAST CANLI YAYIN

Evlilik mi geliyor? Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez'den yüzüklü paylaşım

İlişkilerinde bir yılı geride bırakan Mauro Icardi ile China Suarez, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları romantik karelerle yeniden gündeme taşındı. Çiftin yıl dönümü kutlamasında Suarez’in parmağındaki yüzük takipçilerin aklına “evlilik mi geliyor?” sorusunu getirdi.

Wanda Nara ile sancılı ayrılık sürecinin ardından China Suarez'le birlikteliğe başlayan Mauro Icardi, özel hayatıyla magazin sayfalarının en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Futbolcu sevgilisine olan bağlılığını sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirirken çift yıl dönümlerinde de benzer bir sürprize imza attı.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Instagram üzerinden yayınladıkları fotoğraflarda birlikte verdikleri romantik pozlar dikkat çekti. Icardi, paylaşıma "Mutlu yıl dönümleri aşkım" notunu ekledi. Ancak asıl konuşulan detay Suarez'in elindeki yüzük oldu.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

EVLİLİK İDDİALARINI ATEŞLEYEN YÜZÜK

Paylaşımdaki yüzüğün Icardi tarafından hediye edildiği iddia edilirken, bu detay çiftin "evlilik mi var?" sorularıyla yeniden gündem olmasına neden oldu.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Ünlü futbolcu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda nikah planlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yapmış ve "Önce boşanayım, sonra planlamaya başlarız." ifadelerini kullanmıştı.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

WANDA NARA CEPHESİNDE NELER OLUYOR?

Icardi cephesinde aşk hayatı yolunda giderken, gözler eski eşi Wanda Nara'ya çevrildi. Futbol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Nara, özel yaşamıyla magazin gündemindeki yerini koruyor. Bir dönem rapçi L-Gante ile yaşadığı kısa süreli ilişkiyle adından söz ettiren Nara'nın bir süredir Arjantinli iş insanı Martín Migueles ile yakınlaştığı öne sürülüyordu.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Yabancı basında yer alan haberlerde ikilinin yaklaşık üç aydır görüştüğü iddia ediliyor, ancak Nara'nın bu konuda sessiz kalması söylentilerin güçlenmesine yol açıyordu.

AŞKINI İLK KEZ AÇIKÇA GÖSTERDİ

Sessizliğini bozan Wanda Nara, geçtiğimiz haftalarda yaptığı sosyal medya paylaşımında Martin Migueles'i etiketleyip kalp emojisi kullanarak iddiaları adeta doğrulamıştı.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Bu hamle kısa sürede geniş yankı bulurken, çift daha sonra birlikte çekilmiş bir kareyi paylaştı. Ele ele oldukları o anlar, Nara'nın yeni ilişkisini artık saklama gereği duymadığının göstergesi oldu.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

"ARADIĞI AŞKI BULDU" YORUMLARI

Çalkantılı ilişkileriyle sık sık gündem olan Nara'nın sonunda aradığı huzuru yakaladığı konuşuluyor. Son olarak sevgilisinin doğum gününü kutlayan Nara, Migueles'in araç kullandığı anı paylaşarak İspanyolca "Feliz cumpleaños mi amor" notunu düştü. Bu paylaşım, ikilinin ilişkisini artık açıkça sahiplendiğinin bir diğer kanıtı olarak yorumlandı.

