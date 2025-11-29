Küslük tarihe karıştı: Demet Akalın ve Berkay Şahin sarılıp barıştı

Kaynak: takvim.com.tr / arşiv

"Kimseyle Küs Gitmek İstemiyorum" 💌

Geçmişte Demet Akalın'ın Fatih Ürek ile de yaşadığı küslükler gündeme gelmişti. 2021 yılında bir programda Ürek'in açıklamaları sonrası sinirlenen Akalın, "O hiçbir şey bilmeden benim adıma ne konuşuyor!" diyerek sert tepki göstermişti. Ürek ise Akalın hakkında "Sürekli dedikodu yapıyor, kötü günümde yanımda olmadı" yorumları yapmıştı.