Demet Akalın ve Berkay arasındaki uzun süren küslük sona erdi. İkili, duygusal bir buluşmayla hasret giderirken, ünlü şarkıcı gözyaşlarına hakim olamadı. Geçmişte yaşanan anlaşmazlıklar geride kaldı ve barışmaları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Küslük tarihe karıştı: Demet Akalın ve Berkay Şahin sarılıp barıştı

Demet Akalın ve Berkay, yıllardır süren küslüklerini sonlandırarak hayranlarını sevindirdi. Uzun bir aradan sonra buluşan ikili, birbirine sarılarak hasret giderdi. Barışma anında duygusal anlar yaşayan Akalın, gözyaşlarını tutamadı.

Demet Akalın ve Berkay Şahin barıştı

İkilinin o anları sosyal medyada "Ne güzeldi Cumartesi, çok özlemişim çok" notuyla yayınlandı. Akalın, o görüntüleri kendi Instagram sayfasında yayınlamayı da ihmal etmedi.

Küslüğün Nedeni 🕰️

İkili arasındaki gerginliğin kaynağı, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin ile yaşanan hediye saat tartışmasıydı. Demet Akalın, hediye ettiği saatin satılmak istenmesini kabullenemeyerek çifte kırılmıştı. Taraflar bu süreçte birbirleri hakkında sert açıklamalarda bulunmuş ve aralarındaki iletişim kopmuştu.

"Kimseyle Küs Gitmek İstemiyorum" 💌

Geçmişte Demet Akalın'ın Fatih Ürek ile de yaşadığı küslükler gündeme gelmişti. 2021 yılında bir programda Ürek'in açıklamaları sonrası sinirlenen Akalın, "O hiçbir şey bilmeden benim adıma ne konuşuyor!" diyerek sert tepki göstermişti. Ürek ise Akalın hakkında "Sürekli dedikodu yapıyor, kötü günümde yanımda olmadı" yorumları yapmıştı.

Demet'ten Zeytin Dalı

Geçtiğimiz yıl ise Demet Akalın, "Fatih o sivri dilli konuşmayı sever... Biz oturur, konuşuruz" diyerek Fatih Ürek'e zeytin dalı uzatmış ve ilişkilerini yumuşatmıştı.

Yakın zamanda Fatih Ürek'in rahatsızlığını öğrenen ve aralarındaki küslüğün yakın zaman önce bittiğini söyleyen Akalın, barışmanın verdiği rahatlamayı dile getirerek, "İlk düşündüğüm şey iyi ki barışmışım oldu. Ölmeden vasiyetimi yapmak istiyorum. Kimseyle küs gitmek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

