Güller ve Günahlar'ın Azra'sı Aleyna Solaker otoparkı podyuma çevirdi!

Kaynak: Sosyal medya

Ardından Dersimiz Atatürk sinema filminde oynadı. Aleyna Solaker'in asıl çıkışı ise bir yetimhanede aynı kaderi paylaşan bir grup genç kızın hüzünlü öyküsünü anlatan 2016 yapımı Kırgın Çiçekler oldu. Hazar Motan, Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz gibi isimlerle başrolü paylaştığı bu dizide Meral karakterine hayat verdi.