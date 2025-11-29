PODCAST CANLI YAYIN

Güller ve Günahlar'ın Azra'sı Aleyna Solaker otoparkı podyuma çevirdi!

Güller ve Günahlar dizisinin Azra karakteri Aleyna Solaker, Instagram’da yaptığı son paylaşımlarla gündem oldu. Oyuncunun siyah elbiseyle verdiği kareler kısa sürede ilgi topladı. Otopark videosu ise çok konuşuldu.

Güller ve Günahlar'da Azra rolünü canlandıran Aleyna Solaker, 2 milyon takipçili Instagram hesabında yeni bir paylaşımda bulundu. Siyah elbisesiyle verdiği pozları takipçileriyle paylaşan oyuncunun gönderisi sosyal medyada dikkat çekti.

Aleyna Solaker otoparkı podyuma çevirdi!

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

💬 Sosyal Medya Tepkisi

Siyah derin göğüs dekolteli elbisesi ile kamera karşısına geçen oyuncunun son paylaşımı, takipçilerinden farklı yorumlar aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları paylaşımı beğenirken bazıları elbisesini fazla iddialı bularak eleştirdi.

👠 Otoparkı Podyuma Çevirdi

Ünlü oyuncunun otoparkta aynı elbiseyle çektiği video da en az bir önceki paylaşımı kadar konuşuldu. Görüntüleri gören sosyal medya kullanıcıları "Otoparkı podyuma çevirmiş", "Mankenlere taş çıkarır", "Manken gibi" yorumlarında bulundu.

🔍Aleyne Solaker Kimdir?

Aleyna Solaker, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimine Bilgi Üniversitesi'nde Tiyatro Eğitimi bölümünde devam etmektedir. Küçük yaştan bu yana sanatla iç içe olan Aleyna Solaker, 6 yaşında iken Kuş Dili dizisinde rol aldı.

Ardından Dersimiz Atatürk sinema filminde oynadı. Aleyna Solaker'in asıl çıkışı ise bir yetimhanede aynı kaderi paylaşan bir grup genç kızın hüzünlü öyküsünü anlatan 2016 yapımı Kırgın Çiçekler oldu. Hazar Motan, Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz gibi isimlerle başrolü paylaştığı bu dizide Meral karakterine hayat verdi.

