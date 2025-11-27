PODCAST CANLI YAYIN

Yıllar önce Amerika’ya yerleşen Tolga Karel 4 çocuklu çekirdek ailesini paylaştı!

ABD’de yeni bir hayat kuran Tolga Karel, dört çocuklu ailesiyle verdiği pozla sosyal medyada ilgi topladı. Oyunculuğu bıraktıktan sonra Amerika’da bambaşka bir düzen kuran Karel’in paylaştığı aile karesi kısa sürede gündem oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yıllar önce kariyerine beklenmedik bir yön veren Tolga Karel, oyunculuğu bırakarak Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu. "Yaprak Dökümü" dizisindeki Oğuz karakteriyle milyonların tanıdığı Karel, bugün artık ekranlardan uzak, aile odaklı bir yaşam sürüyor. ABD'de önce TIR şoförlüğü yaparak başlayan çalışma hayatını zamanla büyüten Karel, 2016 yılında Sarah Scott ile evlendi.

Bu evlilikten dört evladı olan ünlü isim, sosyal medya hesabında ailesine sık sık yer verdi. Karel, paylaşımlarıyla hem Türkiye'deki hayranlarıyla etkileşim halinde kalmayı sürdürdü hem de kurduğu yeni düzenin detaylarını gözler önüne serdi.

Karel, son paylaşımında da eşi ve dört çocuğuyla çekilmiş bir aile pozuna yer verdi. Kalabalık aile fotoğrafı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Ünlü isim, gönderisine şu notu ekledi: "Şükür çok şükür bin şükür... Çok insan bakar ama çok az insan görür azmi, cesareti, tek bir yürek olabilmeyi."

Sosyal Medyada Büyük İlgi 👨‍👩‍👧‍👦

Karel'in paylaştığı son fotoğraf, takipçileri tarafından mutluluk mesajlarıyla karşılandı. Aile fotoğrafındaki samimi hava ve çocuklarının büyümüş halleri, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Kimi "Gerçek mutluluk bu" derken, kimi takipçi de Karel'in yıllar içindeki değişimine ve yeni hayatına duyduğu beğeniyi dile getirdi.

Karel'in paylaştığı kare, hem oyuncunun sadelikten yana tavrını hem de ailesiyle kurduğu uyumlu yaşamı gözler önüne serdi. "Tek bir yürek olabilmek" sözü ise takipçileri tarafından özellikle beğenildi ve paylaşım altında çok sayıda yorum aldı.

İşte Tolga Karel'in çekirdek aile paylaşımı...

