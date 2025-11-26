PODCAST CANLI YAYIN

Takıntılı kişi kabusu: Şarkıcı Lara yasal süreci başlattı

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Lara, bu kez takıntılı bir kişi tarafından taciz edildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından durumu duyuran Lara, artık dayanamadığını belirterek yasal süreci başlatacağını söyledi.

Ünlü şarkıcı Lara, son dönemlerde hem sağlık sorunlarıyla hem de özel hayatını etkileyen zorlayıcı bir durumla mücadele ediyor.

Geçtiğimiz aylarda rutin kontrol sırasında beyninde bir kitle tespit edildiğini açıklayan Lara, tedavi sürecini yakından takip ederken bu kez bambaşka bir sorunla gündeme geldi.

Instagram hesabından açıklama yapan Lara, yaşadığı süreci takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı şunları söyledi:

Uzun süredir takıntılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyorum. Artık bu durum dayanılmaz bir hal aldı. Bizlerin de bir hayatı var ve bu tacize daha fazla tolerans göstermeyeceğim

Lara, açıklamasının devamında avukatının süreci devraldığını belirterek şunları söyledi:

Konuyla ilgili avukatım Aybike Yalanuz gerekli hukuki süreci yakından takip edecek. Sorumlu kişilere karşı yasal işlemleri başlatacağımı bildiririm

