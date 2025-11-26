Takıntılı kişi kabusu: Şarkıcı Lara yasal süreci başlattı
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Lara, bu kez takıntılı bir kişi tarafından taciz edildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından durumu duyuran Lara, artık dayanamadığını belirterek yasal süreci başlatacağını söyledi.
Ünlü şarkıcı Lara, son dönemlerde hem sağlık sorunlarıyla hem de özel hayatını etkileyen zorlayıcı bir durumla mücadele ediyor.
Geçtiğimiz aylarda rutin kontrol sırasında beyninde bir kitle tespit edildiğini açıklayan Lara, tedavi sürecini yakından takip ederken bu kez bambaşka bir sorunla gündeme geldi.
Lara, açıklamasının devamında avukatının süreci devraldığını belirterek şunları söyledi:
Konuyla ilgili avukatım Aybike Yalanuz gerekli hukuki süreci yakından takip edecek. Sorumlu kişilere karşı yasal işlemleri başlatacağımı bildiririm