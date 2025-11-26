Şehirden kaçtı köy hayatına kolay adapte oldu: Nurgül Yeşilçay traktör üstünde!
Şehir karmaşasından uzaklaşan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, İzmir’deki yeni köy hayatını sosyal medyada paylaştı. Traktör sürerken, elektrikli testere kullanırken ve zeytin hasadına katılırken çektiği görüntüler kısa sürede gündem oldu.
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, şehir karmaşasından uzaklaşarak İzmir'in sakin bir ilçesine yerleşti. Son dönemde doğal yaşamla iç içe olmayı tercih eden Yeşilçay, yeni hayatından paylaştığı eğlenceli videoyla sosyal medyada büyük ilgi topladı.
Doğayla barışık yaşam tarzını takipçileriyle paylaşan Yeşilçay, bu kez adeta köy hayatını yeniden tanımladı.
Traktör sürmekten elektrikli testere kullanmaya kadar çeşitli aktivitelerle kendisini gösteren oyuncu, videolarında enerjik ve doğal halleriyle dikkat çekti.
🚜 Traktör Üstünde, Testere Elinde
Nurgül Yeşilçay'ın son videosu kısa sürede gündeme oturdu. Başarılı oyuncu, traktör sürdüğü, elektrikli testere ile çalıştığı ve zeytin hasadına katıldığı anları "Çalışıyoz gariii" notuyla paylaştı. Ayrıca, kepçe kullanarak köy yaşamına uyum sağladığını da gösterdi.
💬 Hayranlardan Coşkulu Destek
Paylaşımların altına kısa sürede yüzlerce yorum geldi. Hayranları, Yeşilçay'ın doğal ve samimi videolarını çok sevdiğini belirterek desteklerini iletti:
"Sizin videolarınız çok eğlenceli, sizi çok seviyoruz gariii!"
Bu samimi içerik, Yeşilçay'ın şehir stresinden uzaklaşıp doğayla bütünleşme sürecini eğlenceli bir şekilde gözler önüne serdi.