Şehirden kaçtı köy hayatına kolay adapte oldu: Nurgül Yeşilçay traktör üstünde!

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay , şehir karmaşasından uzaklaşarak İzmir 'in sakin bir ilçesine yerleşti. Son dönemde doğal yaşamla iç içe olmayı tercih eden Yeşilçay, yeni hayatından paylaştığı eğlenceli videoyla sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Traktör sürmekten elektrikli testere kullanmaya kadar çeşitli aktivitelerle kendisini gösteren oyuncu, videolarında enerjik ve doğal halleriyle dikkat çekti.

Doğayla barışık yaşam tarzını takipçileriyle paylaşan Yeşilçay, bu kez adeta köy hayatını yeniden tanımladı.

Kaynak: Sosyal medya

🚜 Traktör Üstünde, Testere Elinde

Nurgül Yeşilçay'ın son videosu kısa sürede gündeme oturdu. Başarılı oyuncu, traktör sürdüğü, elektrikli testere ile çalıştığı ve zeytin hasadına katıldığı anları "Çalışıyoz gariii" notuyla paylaştı. Ayrıca, kepçe kullanarak köy yaşamına uyum sağladığını da gösterdi.