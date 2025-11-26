Aydan Şener’in acı kaybı: Yeşilçam yıldızından babasına duygusal veda
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Aydan Şener, babasının vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Ünlü oyuncu acı haberi sosyal medya hesabından duygu dolu sözlerle paylaşarak sevenlerini hüzne boğdu.
Türk sinemasının sevilen oyuncularından Aydan Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ailesini ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğan acı haberi duyurdu.
Şener, babasının hayatını kaybettiğini açıklayarak takipçilerini hüzne boğdu. Oyuncunun paylaştığı fotoğraflar ve satırlar, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sevenlerinden ve meslektaşlarından çok sayıda başsağlığı mesajı geldi.
Bir döneme damga vuran rolleriyle hafızalara kazınan Şener, acısını takipçileriyle paylaşırken kullandığı ifadelerle de hem duygulandırdı hem de babasına duyduğu derin sevgi ve bağlılığı gözler önüne serdi.
Şener, babasının fotoğraflarını yayınlayarak altına şu ifadeleri ekledi:
"Yakışıklım benim. İlk aşkım... Yol arkadaşım canım babam... Güle güle... Mekanın cennet olsun"
Paylaşım kısa sürede büyük etkileşim alırken, takipçileri ve yakın çevresi ünlü oyuncuya destek mesajları gönderdi. Birçok kişi yorumlarda Şener'in acısını paylaştığını belirterek başsağlığı diledi.
CENAZE BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI
Aydan Şener, Instagram'ın hikaye kısmında ise cenaze bilgilerini paylaştı.