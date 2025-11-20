İnci Taneleri'nin Kamuran ağabeyi Deniz Erdoğan acil operasyona alındı! İşte son durumu...

Ünlü oyuncu ve besteci Deniz Erdoğan , ani göğüs ağrısı ve halsizlik şikâyetleriyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde kalbindeki en kritik damarın yüzde 90 oranında tıkalı olduğu tespit edilince, 53 yaşındaki sanatçı vakit kaybetmeden ameliyata alındı.

Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Arayan, soran, merak eden, hastaneye gelen herkese binlerce teşekkür ederiz. 48 saattir uykusuz ve sürekli yoğun bakım - ameliyathane arasında bekleyen biri olarak artık ne telefonlara bakacak halim ne de bir şey anlatacak gücüm kaldı" ifadelerini kullandı.

Süreci anlatan Elif Erol Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eşim Deniz'in önceki kalp krizinden sonra ara ara devam eden göğüs ağrıları ve halsizlik şikayeti üzerine hastaneye gittik. Kalbindeki en büyük ve en hayati damarın yüzde 90 tıkalı olduğu ortaya çıktı. Hemen acil operasyona alındı. İlk balon yönteminde damar açılmadı, ikinci denemede güçlükle açıldı ve ardından üçüncü işlemde stent takıldı. Çok şükür, bin şükür... Bu damar bu haldeyken normal dolaşması bile büyük bir mucizeymiş. Eğer kriz yaşansaydı, şansı neredeyse yokmuş. Sonucunu düşünmek bile istemiyoruz"

SON SAĞLIK DURUMU

Erdoğan, "Şu an gayet iyi. Kamuran abinizin de herkese çok selamı var..." diyerek eşinin son sağlık durumuyla ilgili de bilgi verdi.