PODCAST CANLI YAYIN

İnci Taneleri'nin Kamuran ağabeyi Deniz Erdoğan acil operasyona alındı! İşte son durumu...

53 yaşındaki oyuncu ve besteci Deniz Erdoğan, kalbindeki hayati damarın yüzde 90 tıkalı olduğunun anlaşılmasının ardından acil operasyona alındı. Eşi Elif Erol Erdoğan, ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili detaylı açıklama yaptı.

Giriş Tarihi:
İnci Taneleri'nin Kamuran ağabeyi Deniz Erdoğan acil operasyona alındı! İşte son durumu...

Ünlü oyuncu ve besteci Deniz Erdoğan, ani göğüs ağrısı ve halsizlik şikâyetleriyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde kalbindeki en kritik damarın yüzde 90 oranında tıkalı olduğu tespit edilince, 53 yaşındaki sanatçı vakit kaybetmeden ameliyata alındı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncunun eşi Elif Erol Erdoğan, yaşanan süreci anlatırken Deniz Erdoğan'ın son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Arayan, soran, merak eden, hastaneye gelen herkese binlerce teşekkür ederiz. 48 saattir uykusuz ve sürekli yoğun bakım - ameliyathane arasında bekleyen biri olarak artık ne telefonlara bakacak halim ne de bir şey anlatacak gücüm kaldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Süreci anlatan Elif Erol Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eşim Deniz'in önceki kalp krizinden sonra ara ara devam eden göğüs ağrıları ve halsizlik şikayeti üzerine hastaneye gittik. Kalbindeki en büyük ve en hayati damarın yüzde 90 tıkalı olduğu ortaya çıktı. Hemen acil operasyona alındı. İlk balon yönteminde damar açılmadı, ikinci denemede güçlükle açıldı ve ardından üçüncü işlemde stent takıldı. Çok şükür, bin şükür... Bu damar bu haldeyken normal dolaşması bile büyük bir mucizeymiş. Eğer kriz yaşansaydı, şansı neredeyse yokmuş. Sonucunu düşünmek bile istemiyoruz"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

SON SAĞLIK DURUMU

Erdoğan, "Şu an gayet iyi. Kamuran abinizin de herkese çok selamı var..." diyerek eşinin son sağlık durumuyla ilgili de bilgi verdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İLK PAYLAŞIM

Zorlu operasyonun ardından Deniz Erdoğan da hastane odasından fotoğraf paylaşarak sağlık durumuna dair kısa bir not d üştü: "Artık benim de bir stentim var. Aman dikkat sağlığa"

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Dar gelirli ailelere vatandaşlık maaşı geliyor
Emekliye kök ve taban aylık zammı! SSK ve Bağ-Kur'lular 2026'da ne kadar alacak?
İDEFİX
Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ağı iddianamede! Belge belge yolsuzluk: Çek, senet, banka dekontu
Victor Osimhen Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? TAKVİM açıklıyor
Haydar Dümen'in köşküne çöken tefecilere ağır ceza! Aralarında CHP'li de var
Türk Telekom
İBB iddianamesi CHP'yi sarstı! Kurultay öncesi 20 vekil "SİSTEM" temizliği istedi: İmamoğlu ve ekibi aklanamıyorsa partiden yollansın
Kerem Aktürkoğlu Harry Potter paylaşımları yüzünden mahkemelik oldu
La Nina etkisi güçleniyor! İstanbul'da yağış ve soğuk hava için tarih verildi! 18 derece birden...
Skandal ortaya çıktı: Böcek ailesi otelde kilitli kalmış! Tutuklananlar ifadesinde ne dedi? "Sertifikam yok"
Başkan Erdoğan Külliye'de Zelenskiy'i kabul etti: İstanbul süreci devam etmeli
Artık zorunlu! İstanbul'da kafe ve restoranlar için flaş karar
PKK'lı Ümit'ten "siyasi" çıkış! "C-130" fitnesi: Terör baronları kimin sözcülüğünü yapıyor?
Kuruluş Orhan’da Orhan Bey'in rüya sahnesi seyirciyi ekrana kilitledi!
İşgalci durmuyor! Ateşkes tanımayan İsrail'den önce Lübnan'a sonra Gazze'ye saldırı
Epstein ve FETÖ’nün ortak avukatı! Kim bu Reid Weingarten? Terör örgütünün kilit ismi de e-posta zincirinde
Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’ye gömdüler: Özgür Özel kendi adaylığını ilan etti Kemal Kılıçdaroğlu yok saydı
Böcek ailesinin ölümünde ön otopsi raporu ortaya çıktı! İl Tarım Müdürlüğü açıkladı: "Yiyeceklerde uygunsuz madde yok"
30 yıllık büyük aşk: Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar'ın eşi de çok ünlü!