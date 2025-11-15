PODCAST CANLI YAYIN

İlk kez podyum deneyini yaşamıştı! Pınar Altuğ’un kızı Su hayalindeki mesleği açıkladı!

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan’ın kızı Su Atacan, geçen haftalarda ilk kez podyuma çıkmış ve uzun süre gündem olmuştu. Annesi Altuğ ile birlikte Nişantaşı’nda görüntülenen Atacan, yapmak istediği mesleği ilk kez açıkladı.

Giriş Tarihi:
İlk kez podyum deneyini yaşamıştı! Pınar Altuğ’un kızı Su hayalindeki mesleği açıkladı!

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ ve meslektaşı Yağmur Atacan, 2008 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin bu evliliğinden 2009 yılında Su adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın kızı Su Atacan, geçen haftalarda ilk kez podyuma çıktı ve uzun süre gündem oldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Snob Magazin'in haberine göre; Pınar Altuğ, kızı Su ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Cumhuriyet defilesinde yürüyen Su Atacan, ilk podyum deneyimi hakkında konuştu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Atacan, "Benim için çok özel bir deneyimdi. Hem öyle bir defilede bir Cumhuriyet kadını olarak bulunmak, hem de böyle bir şeyi deneyimlemek benim için çok özeldi" dedi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Oyuncu olmak istediğini belirten Su Atacan, "Mezun oluyorum. Düşüncem oyunculuk yönünde. Yurt dışında eğitim alıp buraya gelmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Altuğ, "Çok güzel bir tuvalet giymişti. Cumhuriyet kadınını anlatan bir defileydi, antik kentteydi. Ona çok zarif, sade, düz bir elbise yapıldı. Benim için çok büyüleyiciydi. İnsanın evladını böyle bir başarı ile izlemesi çok gurur verici... Oyuncu olmak istiyor. Bu yönde çalışmalarımızı başlattık" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Kızına sektörün zorluklarını anlattığını söyleyen oyuncu, "Hepsini konuştuk. Yaşadıklarımıza şahit. Benim karnımda olduğundan beri sahnede benimle beraber. Dolayısıyla bu hayatın içinde doğdu. Başka bir çocukla kıyasladığınızda biraz daha bu duruma alışık. Umarım çok üzülmez, canı yanmaz ve yaralanmaz" dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 350 bininci deprem konutu Adıyaman'da teslim ediliyor
Ortaköy faciasında şok gelişme: Oteldeki 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı | Tarım ilacı şüphesi
"Eko"sistemin Beylikdüzü’ndeki rüşvet düzeni ifşa oldu: İş adamlarından 24 daire ve villaya peşkeş çekildiği ortaya çıktı!
ABD sessiz sedası nükleer bomba test etti! İran ve Rusya’da B61-12 paniği
Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden! Herkes bu imzaları konuşacak
13 yaşındaki oğlu babasının kıyafetiyle katıldı! Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı
Bizim Çocuklar play-off bileti peşinde! Millilerin Bulgaristan maçı 11'i netleşti
İsrail’de Suriye paniği! Şara’nın Beyaz Saray ziyaretinden sonra patlak verdi
Beşiktaş'a Rafa Silva krizi: Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'dan olay açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan KKTC mesajı: Milli davamız Kıbrıs’ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
Yediğiniz "zehir" olmasın! Vakalar arttı uzmanlar uyardı: O gıdalara dikkat!
İzmir'de su krizi büyüyor: Kesinti tarihi uzatıldı
Trump’tan Bill Clinton’a Epstein soruşturması! Lolita Express, masajlar, tuhaf tablolar...
17 İL ALARM LİSTESİNDE: Her yer beyaza bürünecek! MGM saat verdi: O iller kar küresine dönüşecek
Ekosistemin vurgun düzeni! CHP'li Veysel Erçevik itiraf etti... Para kulelerine sahte makbuz müteahhitlere heykel oyunu
İsrail’de Çelik Kubbe paniği: Hem savaşta hem ticarette alt edecek
Yeni anket yeni oran: Memur zammı ne olacak? İşte meslek meslek maaşlar
Galatasaray üç yıldızın transferinde mutlu sona yakın!
İpuçları bizden tahmin etmesi sizden! Fotoğraftaki ünlü şarkıcıyı tanıdınız mı?
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre kim ne alacak? TAKVİM hesapladı