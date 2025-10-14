Kuruluş Orhan’ın Flavıus’u Şükrü Özyıldız: Daha önce oynamadığım meydan okuyucu bir karakter!

Dizide Flavius karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Rolüne hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu birçok alanda aldığı eğitimler hakkında da konuştu.

Kaynak: atv

"YENİ SEZON İÇİN İZLEYİCİ ÇOK HEYECANLANMALI"

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız "Özellikle ok tarafında çok rahatmışım kendimde yeni bir özellik keşfettim" açıklamasıyla sözlerine devam etti. Dizinin canlandıracağı karakter ile ilgili düşüncelerini ifade eden Özyıldız: "Osmanlı'nın çatışacağı en büyük ve en temel düşman" sözleriyle karakteri hakkında ipuçları da verdi. Ünlü oyuncu açıklamalarını "Yeni dönem için izleyicilerimizin çok heyecanlanması lazım" sözleriyle noktaladı.