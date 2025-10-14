Kuruluş Orhan’ın Flavıus’u Şükrü Özyıldız: Daha önce oynamadığım meydan okuyucu bir karakter!

PODCAST CANLI YAYIN

Yakında atv ekranlarında başlayacak olan, yapımını Bozdağ Film’in gerçekleştirdiği Kuruluş Dizisi’nin devamı olan Kuruluş Orhan; yeni hikayesi, yeni dünyası ve müthiş oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu. Kuruluş Orhan setinden oyuncu röportajları da gelmeye devam ediyor. Dizinin Flavius’u Şükrü Özyıldız dizi ve canlandırdığı Bizanslı komutan Flavius karakteri ile ilgili Bozdağ Film Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

Dizide Flavius karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Rolüne hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu birçok alanda aldığı eğitimler hakkında da konuştu.

"YENİ SEZON İÇİN İZLEYİCİ ÇOK HEYECANLANMALI"

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız "Özellikle ok tarafında çok rahatmışım kendimde yeni bir özellik keşfettim" açıklamasıyla sözlerine devam etti. Dizinin canlandıracağı karakter ile ilgili düşüncelerini ifade eden Özyıldız: "Osmanlı'nın çatışacağı en büyük ve en temel düşman" sözleriyle karakteri hakkında ipuçları da verdi. Ünlü oyuncu açıklamalarını "Yeni dönem için izleyicilerimizin çok heyecanlanması lazım" sözleriyle noktaladı.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, kurulan müthiş dünyası, güçlü oyuncu kadrosu, unutulmaz karakterleri ve izleyenleri derinden etkileyecek hikâyesiyle atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vuracak.

Kuruluş Orhan, yakında atv'de!

