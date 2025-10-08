Sevcan Orhan’ın menajer davasında yeni gelişme! Şevval Sam tanık olarak dinlendi

Sanatçı Sevcan Orhan 'ın eski menajeri Harun Belenkoğulları, Orhan adına tahsil ettiği hizmet bedellerini kendisi veya başkalarının çıkarına kullandığı iddiasıyla "hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanmaya devam ediyor. İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya müşteki Sevcan Orhan ile avukatları katılırken, sanık avukatı ise duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden bağlandı. Sanığın 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması sürüyor.

Kaynak: İHA

ŞEVVAL SAM TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Şevval Sam, sanık Belenkoğulları ile geçmişte yaklaşık 8-9 sene birlikte çalıştıklarını ve Sevcan Orhan'ın da yakın olduğundan kendisiyle çalışmasına aracı olduğunu söyledi.

Sam, "Biz sanatçılar eğer paradan biraz anlasaydı muhtemelen menajerle çalışmazlardı. Menajerle oluşan güven sonucu ve iş yoğunluğundan da dolayı ben imza yetkimi, kredi kartı şifrelerimi vermiştim. Her şeyimi bizzat o yönetmeye başlamıştı. Anlamadığım yerlerde bana aptal muamelesi yapardı veya 'Bana güvenmiyor musun?' diyerek sorgulamamın önünü keserdi. Esasen bir gün kulağıma 'Harun ile şu kişi Şevval'in paralarını çatır çatır yiyor' diye laf gelince sorgulamaya başlamıştım. 2 milyona yakın bir açık tespit etmiştim sorguladığım zaman ve iş bıçak çekmeye kadar gitmişti. Fakat ben arada Sevcan gibi bir arkadaşım olduğu, en yakın arkadaşımın da eşi olduğu için şikayetçi olmadım. Ben sanıkla ilişiği kesme sürecindeyken Sevcan ile anlaşma sürecindelerdi. Sevcan bu durumun benden daha kısa sürede farkına vardı. Bu, benim için de büyük ders oldu. Artık her şeyimi kendim takip ediyorum" dedi.