Sinan Akçıl'dan “Erkek gibi giyinin” mesajı! Gözler Edis’e çevrildi

Malatya Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Sinan Akçıl, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatırken konser sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, konserden görüntülerini yayınladığı paylaşımının altına isim vermeden erkek meslektaşlarına göndermede bulundu. “Erkek gibi giyinin” mesajı veren Akçıl’ın Edis’e işaret ettiği konuşulurken Ferman Toprak’ın sözleri bir kez daha gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne aldı. Malatyalı sevenleriyle bir araya gelen ünlü şarkıcı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Şarkılarını binlerce Malatyalı ile birlikte hep bir ağızdan söyleyen Akçıl, konserinde Filistin bayrağı açıp "Unutmam ve unutturmam" diyerek takdir topladı.

KONSER SONRASI DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Akçıl, konser sonrası yaptığı paylaşımla da dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, konserden görüntülerini yayınladığı paylaşımının altına isim vermeden erkek meslektaşlarına göndermede bulundu.

Akçıl, "Gömleğim transparan değil, göğüs uçlarımı göremiyorsunuz. Çünkü ben erkek gibi gibi giyinmeyi tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Erkek gibi giyinin" mesajı veren Akçıl'ın Edis'e işaret ettiği konuşulurken Ferman Toprak'ın sözleri bir kez daha gündeme geldi.

NE OLMUŞTU?

Ferman Toprak, "Artık bu işin b..unu çıkartıyorlar, ulan sesin var, şarkıların güzel neden bu haller, neden Avrupa'nın yaptığı güzel işleri yapmıyoruz da bizim kültürümüze ters olan her şeyi yapıyorsunuz? Evlatlarımıza gençlerimize kötü örnek oluyorsunuz yeter" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirmişti.

İşte Edis'in tepki çeken kostümü...

