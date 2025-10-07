Sinan Akçıl'dan “Erkek gibi giyinin” mesajı! Gözler Edis’e çevrildi

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne aldı. Malatyalı sevenleriyle bir araya gelen ünlü şarkıcı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Şarkılarını binlerce Malatyalı ile birlikte hep bir ağızdan söyleyen Akçıl, konserinde Filistin bayrağı açıp "Unutmam ve unutturmam" diyerek takdir topladı.
KONSER SONRASI DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Akçıl, konser sonrası yaptığı paylaşımla da dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, konserden görüntülerini yayınladığı paylaşımının altına isim vermeden erkek meslektaşlarına göndermede bulundu.