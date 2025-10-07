Sinan Akçıl'dan “Erkek gibi giyinin” mesajı! Gözler Edis’e çevrildi

Akçıl, "Gömleğim transparan değil, göğüs uçlarımı göremiyorsunuz. Çünkü ben erkek gibi gibi giyinmeyi tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Erkek gibi giyinin" mesajı veren Akçıl'ın Edis 'e işaret ettiği konuşulurken Ferman Toprak 'ın sözleri bir kez daha gündeme geldi.

Kaynak: Sosyal medya

NE OLMUŞTU?

Ferman Toprak, "Artık bu işin b..unu çıkartıyorlar, ulan sesin var, şarkıların güzel neden bu haller, neden Avrupa'nın yaptığı güzel işleri yapmıyoruz da bizim kültürümüze ters olan her şeyi yapıyorsunuz? Evlatlarımıza gençlerimize kötü örnek oluyorsunuz yeter" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirmişti.