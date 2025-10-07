PODCAST CANLI YAYIN

Beyin anevrizması geçirmişti! Ahu Yağtu’nun son hali ortaya çıktı

Geçirdiği beyin anevrizması sonrası bir süre hastanede tedavi gören oyuncu Ahu Yağtu, zorlu süreci atlattı. Sağlığına kavuşan Yağtu, sosyal medyada paylaştığı yeni kareyle sevenlerine “iyiyim” mesajı verdi. Ünlü oyuncunun son hali dikkat çekti.

Beyin anevrizması geçirmişti! Ahu Yağtu’nun son hali ortaya çıktı

Geçtiğimiz ay beyin anevrizması nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Ahu Yağtu, sağlık durumuyla ilgili sevenlerini endişelendirmişti. Tedavi sürecini geride bırakan Yağtu, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla yeniden gündeme geldi.

16 Eylül'de yaşadığı baygınlık sonrası hastaneye kaldırılan 47 yaşındaki oyuncuya yapılan tetkiklerde, biri patlamak üzere olan dört beyin anevrizması tespit edilmişti. Vertigo atağı nedeniyle sokakta bayılan Yağtu'ya acil olarak stent ve coil yöntemiyle müdahale edilmişti.

Tedavisinin ardından taburcu edilen ve sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Yağtu, sadece zaman zaman şiddetli baş ağrısı yaşadığını açıklamıştı.

Yağtu, son olarak Instagram hesabından aynada gülümsediği bir fotoğraf paylaşarak "İşe… Şaka şaka" notunu düştü. Ünlü oyuncunun esprili paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

İşte Ahu Yağtu'nun o paylaşımı...

