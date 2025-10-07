Beyin anevrizması geçirmişti! Ahu Yağtu’nun son hali ortaya çıktı

Geçtiğimiz ay beyin anevrizması nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Ahu Yağtu, sağlık durumuyla ilgili sevenlerini endişelendirmişti. Tedavi sürecini geride bırakan Yağtu, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla yeniden gündeme geldi.
16 Eylül'de yaşadığı baygınlık sonrası hastaneye kaldırılan 47 yaşındaki oyuncuya yapılan tetkiklerde, biri patlamak üzere olan dört beyin anevrizması tespit edilmişti. Vertigo atağı nedeniyle sokakta bayılan Yağtu'ya acil olarak stent ve coil yöntemiyle müdahale edilmişti.
Tedavisinin ardından taburcu edilen ve sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Yağtu, sadece zaman zaman şiddetli baş ağrısı yaşadığını açıklamıştı.