Beyin anevrizması geçirmişti! Ahu Yağtu’nun son hali ortaya çıktı

Kaynak: Sosyal medya

16 Eylül'de yaşadığı baygınlık sonrası hastaneye kaldırılan 47 yaşındaki oyuncuya yapılan tetkiklerde, biri patlamak üzere olan dört beyin anevrizması tespit edilmişti. Vertigo atağı nedeniyle sokakta bayılan Yağtu'ya acil olarak stent ve coil yöntemiyle müdahale edilmişti.