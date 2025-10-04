Kahramanı Filistin halkı! ABD'li yıldız Jenna Ortega: Seslerini daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyorum

PODCAST CANLI YAYIN

ABD'li dünyaca oyuncu Jenna Ortega, “Kahramanınız kim?” sorusuna Filistin halkını örnek göstererek, onların seslerini duyurma kararlılığını derin bir hayranlıkla izlediğini söyledi. Genç yıldız, “Dünya onları ne kadar görmezden gelse de seslerini ısrarla duyurmaları çok değerli ve takdire şayan” diyerek Filistinlilerin sesi olmayı istediğini dile getirdi.

Amerikalı genç yıldız Jenna Ortega, "Kahramanın kim?" sorusunu yanıtlarken Filistin halkının kararlılığını ve direncini överek derin bir hayranlık duyduğunu dile getirdi.

Daha önce sosyal medya paylaşımlarında Filistinli bir aileye yer vererek "İnsanlık nerede" diye isyan eden dünyaca ünlü yıldızın, açıklamaları kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Dünyaca ünlü oyuncu, söz konusu soruya şu yanıtı verdi: "Filistin halkına ve onların seslerini yükseltme biçimine derin bir hayranlık duyuyorum. Dünya onları ne kadar görmezden gelse de seslerini ısrarla duyurmaları çok değerli ve takdire şayan. Ben de bu sesi daha geniş kitlelere ulaştırmak isterim"

"İNSANLIK NEREDE?"

Ortega, Instagram hesabından Gazze'ye ilişkin yaptığı paylaşımda, Filistinli bir ailenin fotoğrafına yer vermişti.

İsrail'in zorla yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu Gazze'nin Refah kentindeki kampa düzenlediği saldırının ardından yaptığı paylaşımda ünlü oyuncu Ortega, "Binlerce çocuk katledilirken kitleler ateşkesi tartışıyor. İnsanlık nerede?" ifadelerini kullanmıştı.

ÇIĞLIK 7'NİN KADROSUNDAN AYRILMIŞTI

Meksikalı oyuncu Melissa Barrera'nın Filistin'e destek içerikli paylaşımları nedeniyle "Çığlık 7" filminin kadrosundan çıkarılmasının ardından oyuncu Ortega da filmin kadrosundan ayrılmıştı.

Ortega'nın, başrolünde olduğu "Wednesday" isimli dizinin 2'nci sezon çekimleri için filmden ayrıldığı doğrulanırken, yerel basında, geçmişte Filistin'e destek veren paylaşımlar yapan oyuncunun, Barrera'nın kovulmasına tepki olarak filmden ayrıldığı iddia edilmişti.

