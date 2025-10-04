Kahramanı Filistin halkı! ABD'li yıldız Jenna Ortega: Seslerini daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyorum

Amerikalı genç yıldız Jenna Ortega , "Kahramanın kim?" sorusunu yanıtlarken Filistin halkının kararlılığını ve direncini överek derin bir hayranlık duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: Sosyal medya

Daha önce sosyal medya paylaşımlarında Filistinli bir aileye yer vererek "İnsanlık nerede" diye isyan eden dünyaca ünlü yıldızın, açıklamaları kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ABD’li ünlü oyuncu Jenna Ortega’dan Filistin’e destek mesajı

Dünyaca ünlü oyuncu, söz konusu soruya şu yanıtı verdi: "Filistin halkına ve onların seslerini yükseltme biçimine derin bir hayranlık duyuyorum. Dünya onları ne kadar görmezden gelse de seslerini ısrarla duyurmaları çok değerli ve takdire şayan. Ben de bu sesi daha geniş kitlelere ulaştırmak isterim"