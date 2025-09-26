İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna’nın acı günü! Kardeşini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı

Ünlü isim Derya Tuna, kardeşi Perihan Tuna Oba'nın vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Acı haber sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.
İbrahim Tatlıses'in eski hayat arkadaşı ve İdo Tatlıses'in annesi olan Derya Tuna, paylaşımında "Canım kardeşim Perihan Tuna Oba'yı kaybettik" ifadelerini kullanarak duygularını dile getirdi.
Tuna, paylaşımında cenaze törenine dair bilgileri de şu sözlerle aktardı:
"Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılacak ve Kilyos Mezarlığı'na defnedilecektir"