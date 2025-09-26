PODCAST CANLI YAYIN

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna’nın acı günü! Kardeşini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı

İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı ve İdo Tatlıses’in annesi Derya Tuna, kardeşi Perihan Tuna Oba’nın vefat haberini sosyal medyada duyurdu. Acı kaybını “Canım kardeşimizi kaybettik” sözleriyle paylaşan Tuna, cenaze töreniyle ilgili detayları da takipçileriyle paylaştı. Tuna, kardeşini bugün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı.

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna’nın acı günü! Kardeşini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı

Ünlü isim Derya Tuna, kardeşi Perihan Tuna Oba'nın vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Acı haber sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Kaynak: Sosyal medya

İbrahim Tatlıses'in eski hayat arkadaşı ve İdo Tatlıses'in annesi olan Derya Tuna, paylaşımında "Canım kardeşim Perihan Tuna Oba'yı kaybettik" ifadelerini kullanarak duygularını dile getirdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Tuna, paylaşımında cenaze törenine dair bilgileri de şu sözlerle aktardı:

"Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılacak ve Kilyos Mezarlığı'na defnedilecektir"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sevenleri ve yakın çevresi Derya Tuna'ya başsağlığı mesajlarıyla destek verdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Tuna, kardeşini bugün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı.

