El ele romantizm! Esra Bilgiç ve sevgilisi Faruk Sabancı’dan aşk dolu paylaşım

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç , özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Bir süredir iş insanı ve DJ Faruk Sabancı ile aşk yaşayan Bilgiç, ilişkisine dair romantik bir paylaşımda bulundu. Ünlü çift, sosyal medya hesaplarından el ele oldukları kareyi takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya

Evlilikle ilgili sorulara daha önce "Her şey yolunda, ama evlilik için henüz erken" yanıtını veren Esra Bilgiç, bu paylaşımıyla ilişkisinin ne mutlu ilerlediğini de bir kez daha gözler önüne serdi.