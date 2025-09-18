PODCAST CANLI YAYIN

El ele romantizm! Esra Bilgiç ve sevgilisi Faruk Sabancı’dan aşk dolu paylaşım

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, DJ ve iş insanı sevgilisi Faruk Sabancı ile el ele çekilmiş romantik kareyi sosyal medyada paylaştı. Gözlerden uzak yaşadıkları ilişkileriyle merak konusu olan çiftin bu samimi pozu, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. El ele verdikleri kare, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Bir süredir iş insanı ve DJ Faruk Sabancı ile aşk yaşayan Bilgiç, ilişkisine dair romantik bir paylaşımda bulundu. Ünlü çift, sosyal medya hesaplarından el ele oldukları kareyi takipçileriyle paylaştı.

"Diriliş Ertuğrul", "Adanış: Kutsal Kavga" ve "Bir Umut Yeter" gibi projelerle tanınan 32 yaşındaki oyuncu, paylaştığı fotoğraf hayranlarından büyük ilgi gördü.

Evlilikle ilgili sorulara daha önce "Her şey yolunda, ama evlilik için henüz erken" yanıtını veren Esra Bilgiç, bu paylaşımıyla ilişkisinin ne mutlu ilerlediğini de bir kez daha gözler önüne serdi.

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikilinin bu nadir paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Aşk dolu kare" olarak yorumlandı.

İşte o paylaşım...

