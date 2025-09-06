Gözleri Karadeniz’in yıldızları Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’dan aşka dair iki farklı bakış

atv'nin ilk bölümüyle izleyicilerden beğeni kazanan O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği Gözleri KaraDeniz, başrollerindeki Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın uyumuyla da dikkat çekiyor. Dizide imkânsız bir aşk hikâyesine hayat veren ikiliye, "Azil ve Güneş sizin arkadaşınız olsaydı onlara ne tavsiye verirdiniz?" sorusu yöneltildi. İki oyuncu da farklı yanıtlar vererek aşk konusunda izleyiciyi düşündürdü.

Kaynak: atv HALİT ÖZGÜR SARI: KALBİNİN SÖZÜNÜ DİNLE Canlandırdığı Azil karakterine kalpten destek veren Halit Özgür Sarı, "Azil benim arkadaşım olsaydı ona mantığını değil, kalbinin sesini dinlemesini söylerdim. Çünkü kalbinin sesini dinleyenlerin yanıldığını gördüm ama kaybettiğini hiç görmedim." sözleriyle dizinin ruhuna dair ipuçları verdi.