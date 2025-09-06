PODCAST CANLI YAYIN

Gözleri Karadeniz’in yıldızları Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’dan aşka dair iki farklı bakış

atv’nin yeni dizisi Gözleri KaraDeniz’de imkânsız bir aşkı canlandıran Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız, karakterlerine verecekleri tavsiyeleri paylaştı.

atv'nin ilk bölümüyle izleyicilerden beğeni kazanan O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği Gözleri KaraDeniz, başrollerindeki Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın uyumuyla da dikkat çekiyor. Dizide imkânsız bir aşk hikâyesine hayat veren ikiliye, "Azil ve Güneş sizin arkadaşınız olsaydı onlara ne tavsiye verirdiniz?" sorusu yöneltildi. İki oyuncu da farklı yanıtlar vererek aşk konusunda izleyiciyi düşündürdü.

HALİT ÖZGÜR SARI: KALBİNİN SÖZÜNÜ DİNLE

Canlandırdığı Azil karakterine kalpten destek veren Halit Özgür Sarı, "Azil benim arkadaşım olsaydı ona mantığını değil, kalbinin sesini dinlemesini söylerdim. Çünkü kalbinin sesini dinleyenlerin yanıldığını gördüm ama kaybettiğini hiç görmedim." sözleriyle dizinin ruhuna dair ipuçları verdi.

ÖZGE YAĞIZ: YÜZ KERE DÜŞÜN BİR KERE ADIM AT

Güneş karakterine hayat veren Özge Yağız ise daha temkinli bir yaklaşım sergileyerek, "Ben mantığını çok hızlı devreye sokan biriyim. Her adımın daha aklı başında atılmasından yanayım. Güneş'e de 'Gerekirse yüz kere düşünüp bir kere adım at, öyle karar ver' derdim." ifadelerini kullandı.

İki başrol oyuncusunun aşk hakkındaki bu zıt ama samimi yorumları hem karakterlerinin hem de dizinin hikâyesine dair merakı daha da artırdı.

Gözleri KaraDeniz, ikinci bölümüyle 9 Eylül Salı akşamı atv'de!

