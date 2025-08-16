Sami Yusuf'tan Filistin’e destek! İstanbul konserinin gelirini bağışlayacak

Müziğinde Doğu ile Batı arasında köprü kuran Sami Yusuf, yeni albümündeki şarkıları İstanbul'da ilk kez seslendirecek.

Türk sanatçıların da yer alacağı, Türk müziği ile şiirinin zengin mirasından esinler taşıyan "Ecstasy: İki Deniz Arasında" başlıklı konser, 23 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da gerçekleştirilecek ve dünyanın farklı geleneklerini bir araya getirecek.

Sami Yusuf, konser öncesinde sosyal medya hesabından hayranlarına video kaydıyla seslendi. Sanatçı, mesajında albüm tanıtımı için İstanbul'u seçtiğini vurgulayarak, "Merhaba İstanbul, 23 Ağustos'ta İstanbul'da sizlerle buluşmayı bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Sosyal medya

KONSER GELİRLERİNİN BİR KISMI GAZZE'YE BAĞIŞLANACAK

Ünlü sanatçının İstanbul Yenikapı'da gerçekleştireceği özel konseri, anlamlı bir sosyal sorumluluğu da üstlenecek.

Sanatçı ve organizasyon şirketi, konser gelirlerinden belirli bir kısmının Filistin'de yaşanan insani krize destek olmak amacıyla bağışlanacağı açıklandı.