Hakkı Bulut’a sert yalanlama! Ferdi Tayfur’un o sözlerini paylaştı: “Eskiden benim yanıma yaklaşabilir miydi...”

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının üzerinden 8 ay geçti. Ancak, usta ismin ardından yaşanan tartışmalar ve açıklamalar gündemdeki yerini koruyor.
Geçtiğimiz günlerde ünlü sanatçı Hakkı Bulut, Ferdi Tayfur ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Bulut, Tayfur'un hayatında yaşadığı sorunlara değinerek, "Ferdi'yle rahmetli olmadan önce beraberdik. Kendisine sordum, 'Ferdi sen ne yapıyorsun?' dedim. 'Abi bir sıkıntım var. Bir avukatla anlaşmalar yaptım, villalar yaptım. Fakat avukat o villaları kendi üstüne aldı. Onun mücadelesi beni yoruyor' dedi. Sonra rahatsızlandı. Hatta ben o dönem oğluyla görüştüm, doktor tavsiyesinde bulundum" ifadelerini kullandı.