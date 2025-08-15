PODCAST CANLI YAYIN

Hakkı Bulut’a sert yalanlama! Ferdi Tayfur’un o sözlerini paylaştı: “Eskiden benim yanıma yaklaşabilir miydi...”

Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un vefatının üzerinden aylar geçmesine rağmen, hakkında konuşulanlar ve yaşanan tartışmalar dinmiyor. Hakkı Bulut’un yaptığı çarpıcı açıklamalara, Tayfur’un yeğeni Şirin Gözalıcı sert bir yalanlama ile karşılık verdi. Aralarındaki gerilim ve ortaya atılan iddialar, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Öte yandan Gözalıcı, Ferdi Tayfur’un yıllar önce bir programda sarf ettiği “Onu kim dinleyecek, gördüğümüz yerde selam selam. Benim yanıma mı yaklaşabilirdi o eskiden” şeklindeki sözleri de tekrar gündeme getirdi.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının üzerinden 8 ay geçti. Ancak, usta ismin ardından yaşanan tartışmalar ve açıklamalar gündemdeki yerini koruyor.

Geçtiğimiz günlerde ünlü sanatçı Hakkı Bulut, Ferdi Tayfur ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bulut, Tayfur'un hayatında yaşadığı sorunlara değinerek, "Ferdi'yle rahmetli olmadan önce beraberdik. Kendisine sordum, 'Ferdi sen ne yapıyorsun?' dedim. 'Abi bir sıkıntım var. Bir avukatla anlaşmalar yaptım, villalar yaptım. Fakat avukat o villaları kendi üstüne aldı. Onun mücadelesi beni yoruyor' dedi. Sonra rahatsızlandı. Hatta ben o dönem oğluyla görüştüm, doktor tavsiyesinde bulundum" ifadelerini kullandı.

YEĞENİ YALANLADI!

Ancak bu açıklamalar, Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı tarafından sert bir şekilde yalanlandı.

Gözalıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkı Bulut'un Ferdi Tayfur hakkında verdiği röportaj gerçeği yansıtmamaktadır. Ferdi Tayfur kendisi ile yazılı veya görsel olarak görüşmediği gibi, Hakkı Bulut'un bahsettiği mevzu tamamen asılsızdır. Bu tarz haberlere itibar etmeyiniz" dedi.

Öte yandan Gözalıcı, Ferdi Tayfur'un yıllar önce Hakkı Bulut hakkında söylediklerini de tekrar gündeme getirdi. Gözalıcı, bir televizyon programından yıllar öncesine ait bir kesit paylaştı.

Söz konusu paylaşımda Ferdi Tayfur'un Bulut hakkında "Onu kim dinleyecek, gördüğümüz yerde selam selam. Benim yanıma mı yaklaşabilirdi o eskiden" dediği görüldü.

