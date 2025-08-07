Spiker Ümit Aktan hayatını kaybetti | Ümit Aktan kimdir, kaç yaşındaydı, neden vefat etti? Evli mi, çocukları var mı?

Galatasaray Spor Kulübü, eski futbolcusu ve önemli spor spikeri Ümit Aktan 'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle paylaştı. Kulübün 14152 sicil numaralı üyesi olan Ümit Aktan için yayınlanan mesajda, Türk spor basınının önemli isimlerinden biri olduğu vurgulandı.

Ümit Aktan 'ın futbol kariyeri, genç yaşta Galatasaray altyapısında başlamıştı. Ancak talihsiz bir sakatlık nedeniyle futbol hayatı kısa sürdü. Buna rağmen, futbola ve spora olan tutkusu asla azalmadı.

(Takvim Foto Arşiv)

TRT'de Başlayan Spikerlik Kariyeri Uzun Yıllar Sürdü

1972 yılında TRT'de başlayan spikerlik kariyeri boyunca, sesiyle ekranlara damga vuran Ümit Aktan, Türk spor basınının saygın ve sevilen isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti. Zarafeti, bilgisi ve kendine özgü üslubuyla yalnızca bir anlatıcı değil, spora ve insanlara değer katan bir isim oldu.

(Kaynak: X)

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

"Kulübümüzün 14152 sicil numaralı üyesi, eski futbolcumuz, Türk spor basınının değerli ismi Ümit Aktan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta Galatasaray altyapısında başlayan futbol yolculuğu, ne yazık ki talihsiz bir sakatlık nedeniyle kısa sürdü. Ancak spora ve futbola olan tutkusu hiç azalmadı.