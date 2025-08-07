Demet Şener davayı kazandı: 50 bin lirayı İbrahim Kutluay ödeyecek

1995 yılında Türkiye Güzeli seçilen Demet Şener, 2005 yılında basketbolcu İbrahim Kutluay'la evlendi. Ünlü çiftin bu evlilikten İrem ile Ömer adında iki evladı oldu. Bir dönemin gözde çiftleri arasında yer alan Demet Şener ve İbrahim Kutluay 14 yıllık evliliklerini 2018'de anlaşmalı olarak noktaladı.