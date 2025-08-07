Demet Şener davayı kazandı: 50 bin lirayı İbrahim Kutluay ödeyecek

1995 yılında Türkiye Güzeli seçilen Demet Şener, 2005 yılında basketbolcu İbrahim Kutluay'la evlendi. Ünlü çiftin bu evlilikten İrem ile Ömer adında iki evladı oldu. Bir dönemin gözde çiftleri arasında yer alan Demet Şener ve İbrahim Kutluay 14 yıllık evliliklerini 2018'de anlaşmalı olarak noktaladı.
Protokol gereği çiftin iki çocuğunun velayeti Şener'e verildi ve mahkeme Kutluay'ın çocuklarına 30 bin lira iştirak nafakası ödemesine, ayrıca sağlık giderlerini karşılamasına karar verdi.
İddiaya göre; Kutluay, 13 yaşındaki oğlu Ömer'in 50 bin 342 lira 59 kuruşluk diş ücretini ödemedi. Demet Şener de icra takibi başlattı.