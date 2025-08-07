PODCAST CANLI YAYIN

Demet Şener davayı kazandı: 50 bin lirayı İbrahim Kutluay ödeyecek

14 yıllık evliliklerini 2019’da bitiren Demet Şener ile İbrahim Kutluay, arasındaki ‘diş ücreti’ davasında yeni bir gelişme yaşandı. İstinaf Mahkemesi, Şener’i haklı buldu. İbrahim Kutluay’ın itirazı ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi. İşte detaylar...

1995 yılında Türkiye Güzeli seçilen Demet Şener, 2005 yılında basketbolcu İbrahim Kutluay'la evlendi. Ünlü çiftin bu evlilikten İrem ile Ömer adında iki evladı oldu. Bir dönemin gözde çiftleri arasında yer alan Demet Şener ve İbrahim Kutluay 14 yıllık evliliklerini 2018'de anlaşmalı olarak noktaladı.

Protokol gereği çiftin iki çocuğunun velayeti Şener'e verildi ve mahkeme Kutluay'ın çocuklarına 30 bin lira iştirak nafakası ödemesine, ayrıca sağlık giderlerini karşılamasına karar verdi.

İddiaya göre; Kutluay, 13 yaşındaki oğlu Ömer'in 50 bin 342 lira 59 kuruşluk diş ücretini ödemedi. Demet Şener de icra takibi başlattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Kutluay'ın itirazı üzerine icra takibi durunca, Şener bu defa İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak dava açtı.

Kutluay'ın avukatı, "Demet Şener'in maddi durumu bu ödeme için yeterli" diyerek davanın reddini istedi. Mahkeme ise Kutluay'ın itirazının iptaline karar verdi, ayrıca eski eşine icra inkar tazminatı ödemesine hükmetti.

İbrahim Kutluay bu kez davayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56'ncı Hukuk Dairesi de Şener'in haklı olduğuna karar vererek İbrahim Kutluay'ın itirazını reddetti.

