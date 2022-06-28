Betül Cüreklibatır kaç yaşında, nereli? Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır kimdir? Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır mesleği ne?

Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından gözler ailesine çevrildi. Oynadığı filmlerle bir döneme damgasını vuran Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır'ın hayatı ve yaşı merak ediliyor. Peki, Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır kimdir? Betül Cüreklibatır kaç yaşında, nereli?
BETÜL CÜREKLİBATIR KİMDİR?
Betül Cüreklibatır Türk sinema oyuncusu ve hostes. Türk Yeşilçam Sineması'nın jönü Cüneyt Arkın'ın ikinci evliliğinden olan eşidir. Cüneyt Arkın'ın eski yani ilk eşi doktor Güler Mocan'dır. Cüneyt Arkın'ın ilk evliliğinden de Filiz Cüreklibatır adında bir kızı ve Defne isminde bir de torunu vardır. Betül Cüreklibatır Cüneyt Arkın'ın Kaan Cüreklibatır ve Murat Cüreklibatır adında iki oğlu bulunmaktadır. Betül Cüreklibatır'ın oğlu Murat Cüreklibatır da oyuncudur. Betül Cüreklibatır ve çocuklarının soyadının Akın olmasının nedeni sinema oyuncusu Cüneyt Arkın gerçek adı ve soyadının Fahrettin Cüreklibatır olmasıdır. Aynı zamanda Betül Cüreklibatır evlenmeden önceki kızlık soyadı ise Betül Işıl'dır.
Betül Cüreklibatır ve Cüneyt Arkın'ın bu evliliklerinden Kaan Cüreklibatır ve Murat Cüreklibatır adında iki oğlu dünyaya geldi.
Betül Cüreklibatır dizi ve filmleri
1981 Önce Hayaller Ölür Sinema Filmi
1979 Vatandaş Rıza Sinema Filmi
1978 Şişeler Sinema Filmi
CÜNEYT ARKIN KİMDİR?
Asıl mesleği olan doktorluğu bırakarak 1963 yılında oyunculuğa başlayan Arkın, oyunculuğun dışında karete ile ilgilendi.Avantür filmlerin ünlü oyuncusu Cüneyt Arkın 300'den fazla filmde rol aldı. Filmlerinin bir kısmında yapımcı ve yönetmen olarak da çalıştı. İki oğlu olan ünlü oyuncu Türk Sineması'na Artist Dergisi'nin açtığı bir yarışma ile girdi. 1999yılında 36. Antalya Film Şenliği'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" aldı. Bunun dışında 1969 ve 1976'da Antalya Film Şenliği ve 1972'de Adana Altın Koza Film Şenliği'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini aldı.
Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan Türk Sineması'nın ünlü jönü,1937 yılında Eskişehir'de doğdu. Çocukluğu çiftlikte geçti. Daha sonraEskişehir Necatibey İlkokulu'na gitti. Çocukluğunda en sevdiğihikayeler menkıbelerdi.Battal Gazi, Köroğluhikayeleri ile büyüdü.Eskişehir Lisesi'ne devam ettiği dönemde hikayeler yazıyor ve bunları dergilere gönderiyordu.