Petek Dinçöz ile boşanan Serkan Kodaloğlu'nun yeni sevgilisi Iman Casablanca ne iş yapıyor? İman Casablanca kimdir, kaç yaşında, nereli?

İman Casablanca hakkında aramalar hız kazandı. Petek Dinçöz ve eski eşi Serkan Kodaoğlu günlerdir gündemden düşmüyor. Boşandıklarını duyuran ikilin ardından magazin gündemine bomba bir haber düştü. Petek Dinçöz'ün boşandığı eşi Serkan Kodaloğlu Tarabya'da bir mekânda 2018 Best Model of the World birincisi İman Casablanca ile görüntülendi. Bu gelişmelerin ardından İman Casablanca hakkında aramalar yoğunlaştı. Peki, İman Casablanca kimdir, kaç yaşında, nereli? Petek Dinçöz'ün eski eşi Serkan Kodaloğlu'nun yeni sevgilisi İman Casablanca ne iş yapıyor? İşte merak edilenler!