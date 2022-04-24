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    • Magazin
    • 25.04.2022 09:08
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    • 25.04.2022 09:09
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    Petek Dinçöz ile boşanan Serkan Kodaloğlu'nun yeni sevgilisi Iman Casablanca ne iş yapıyor? İman Casablanca kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Petek Dinçöz'le 8 yıllık evliliği geçtiğimiz günlerde son bulan Serkan Kodaloğlu, yeni bir isimle görüntülendi. Boşanmanın ardından "Petek ile günün birinde ayrılacağım hiç aklıma gelmezdi" diyen işinsanı önceki akşam Faslı model ve oyuncu Iman Casablanca ile yakalandı. Peki, İman Casablanca kimdir, kaç yaşında, nereli? Petek Dinçöz ile boşanan Serkan Kodaloğlu'nun yeni sevgilisi İman Casablanca ne iş yapıyor? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    İman Casablanca kimdir, kaç yaşında, nereli?

    İman Casablanca hakkında aramalar hız kazandı. Petek Dinçöz ve eski eşi Serkan Kodaoğlu günlerdir gündemden düşmüyor. Boşandıklarını duyuran ikilin ardından magazin gündemine bomba bir haber düştü. Petek Dinçöz'ün boşandığı eşi Serkan Kodaloğlu Tarabya'da bir mekânda 2018 Best Model of the World birincisi İman Casablanca ile görüntülendi. Bu gelişmelerin ardından İman Casablanca hakkında aramalar yoğunlaştı. Peki, İman Casablanca kimdir, kaç yaşında, nereli? Petek Dinçöz'ün eski eşi Serkan Kodaloğlu'nun yeni sevgilisi İman Casablanca ne iş yapıyor? İşte merak edilenler!

    Petek Dinçöz ve eski eşi Serkan Kodaloğlu günlerdir gündemde. Boşandıklarını duyuran ikiliden Dinçöz apar topar Miami'ye yerleşmişti. Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Petek Dinçöz'ün boşandığı eşi Serkan Kodaloğlu Tarabya'da bir mekânda 2018 Best Model of the World birincisi İman Casablanca ile görüntülendi.

    Yasak Elma, Uykusuzlar Kulubü ve Baraj gibi projelerde yer alan İman Casablanca ve iş insanı Serkan Kodaloğlu'nun aşk yaşadığı iddia edildi. Snob Magazin'in haberine göre; ikili görüntülendiklerini fark edince gerildi.

        Gittikleri mekânda yaklaşık beş saat oturan Kodaloğlu ve Casablanca'nın oldukça samimi olduğu görüldü. Kodaloğlu, gece boyu Casablanca'dan bir an olsun gözlerini ayıramadı.

        Mekân çıkışında flaşların patlamasıyla panik yapan ikili, bir anda restorana geri döndü. Mekan çalışanları, muhabirlerin görüntü almaması için seferber oldu. Ön kapıdan görüntü vermeden çıkamayacaklarını anlayan ikili, bu sefer mekânın arka kapasından kaçmaya çalışsalar da görüntülenmekten kurtulamadı.

        İMAN CASABLANCA KİMDİR?

        1999 doğumlu Farslı Arap model İman Casablanca, model ve dizi film oyuncusudur. Babası komiser annesi Fransızca öğretmeni olan Casablanca 6 kardeşli bir ailede büyüdü. Casablanca, Fas'ta matematik mühendisliği okudu ve Arapça, Fransızca, Türkçe ve Farsça olmak üzere toplam dört dil biliyor.

        Türk Hava Yollarında Kabin Memuru olarak çalışan Iman Casablanca, 2019 yılında Uykusuzular Kulübü dizisinin kadrosuna katılarak oyunculuğa attı.
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        Haberler Magazin Petek Dinçöz ile boşanan Serkan Kodaloğlu'nun yeni sevgilisi Iman Casablanca ne iş yapıyor? İman Casablanca kimdir, kaç yaşında, nereli?
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