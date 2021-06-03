Deniz Can Çelik kimdir? Biran Damla Yılmaz'ın sevgilisi Deniz Can Çelik kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İlker Kaleli'den ayrıldıktan sonra yeni aşkı ile gündeme gelen ve Bodrum'da tatil yaparken objektiflere takılan Biran Damla Yılmaz yine magazine gündemine oturdu. Biran Damla Yılmaz'ın yeni sevgilisi Deniz Can Çelik'in sevgilisinin hayatına dair bilgiler merak edildi. İşte detaylar…
DENİZ CAN ÇELİK KİMDİR?
Bodrum'da sevgilisi ile tatil yapan, havuz başında sıkılan Yılmaz, balkondaki sevgilisine, "Aşkım aşağıya gelsene!" diye seslendi. Ardından sevgilisini kırmayan Deniz Can Çelik, hızla aşağıya indi.Geldiği esnada ona su atarak şakalaşan Biran Damla Yılmaz, ardından sevgilisine sarılarak avuç içleriyle Çelik'in suratını sıktı.
Sevgilisinin hayatına dair bilgi bulunmuyor.
BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?
28 Haziran 1997 doğumlu olan Biran Damla Yılmaz İstanbul doğumludur. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlamış olan Yılmaz konservatuvar okumuştur. Özellikle Kırgın Çiçekler dizisi ile tanınırlığı artan Yılmaz birçok dizi ve filmde rol almıştır.
Dizileri:
Muhteşem Yüzyıl Cariye 2014
Yasak Esma 2014
Beyaz Yalan Nesrin 2015
Kırgın Çiçekler Eylül 2015