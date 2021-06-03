BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

28 Haziran 1997 doğumlu olan Biran Damla Yılmaz İstanbul doğumludur. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlamış olan Yılmaz konservatuvar okumuştur. Özellikle Kırgın Çiçekler dizisi ile tanınırlığı artan Yılmaz birçok dizi ve filmde rol almıştır.

Dizileri:

Muhteşem Yüzyıl Cariye 2014

Yasak Esma 2014

Beyaz Yalan Nesrin 2015

Kırgın Çiçekler Eylül 2015