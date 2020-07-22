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    • 22.07.2020 10:12
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! Şiar Kılıç'ın katili kim? Canlı yayında dehşet veren sözler...

    canlı yayınında son dakika gelişmeleri... Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Şüpheli bir yangın, ölen 9 yaşında bir çocuk, acılı bir baba! İnanılmaz iddialar, korkunç ifadeler, çok ağır suçlamalar... 9 yaşındaki Şiar Kılıç nasıl öldü? Şiar Kılıç'ın katili kim? 212 gündür kayıp bir tekne boyacısı, köpeğin bulduğu bir kafatası! Şüpheler kimi işaret ediyor? O kafatası kime ait? Mehmet Ali Koran'la ilgili gelişmeler ve daha fazlası 22 Temmuz 2020 Çarşamba Atv Müge Anlı canlı yayınında!

    MÜGE ANLI CANLI İZLE!

    Türkiye ona inandı, ona güvendi. en yaratıcı 50 isim listesine girdi. Bir televizyon programından çok daha fazlası, Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı! En güvenilir isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, son 5 yılın en çok izlenen içeriği oldu. Müge Anlı'da bugün, (22 Temmuz 2020 Çarşamba) neler oluyor? Şüpheli bir yangın, ölen 9 yaşında bir çocuk, acılı bir baba! İnanılmaz iddialar, korkunç ifadeler, çok ağır suçlamalar... 9 yaşındaki Şiar Kılıç nasıl öldü? Şiar Kılıç'ın katili kim?

    ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 22 TEMMUZ 2020 - TIKLA

    212 gündür kayıp bir tekne boyacısı, köpeğin bulduğu bir kafatası! Şüpheler kimi işaret ediyor? O kafatası kime ait? Mehmet Ali Koran'la ilgili gelişmeler Müge Anlı canlı yayınında! Güvendiler, tüm birikimlerini emanet ettiler! Takılar, altınlar, milyonlarca lira... Geri dönüş arayan mağdurlar Müge Anlı canlı yayınında!

    Haberler Magazin ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE! Şiar Kılıç'ın katili kim? Canlı yayında dehşet veren sözler...
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