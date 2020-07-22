Türkiye ona inandı, ona güvendi. Müge Anlı en yaratıcı 50 isim listesine girdi. Bir televizyon programından çok daha fazlası, Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı! En güvenilir isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, son 5 yılın en çok izlenen içeriği oldu. Müge Anlı'da bugün, (22 Temmuz 2020 Çarşamba) neler oluyor? Şüpheli bir yangın, ölen 9 yaşında bir çocuk, acılı bir baba! İnanılmaz iddialar, korkunç ifadeler, çok ağır suçlamalar... 9 yaşındaki Şiar Kılıç nasıl öldü? Şiar Kılıç'ın katili kim?

ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 22 TEMMUZ 2020 - TIKLA

212 gündür kayıp bir tekne boyacısı, köpeğin bulduğu bir kafatası! Şüpheler kimi işaret ediyor? O kafatası kime ait? Mehmet Ali Koran'la ilgili gelişmeler Müge Anlı canlı yayınında! Güvendiler, tüm birikimlerini emanet ettiler! Takılar, altınlar, milyonlarca lira... Geri dönüş arayan mağdurlar Müge Anlı canlı yayınında!